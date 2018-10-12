Ослов в Кыргызстане становится меньше из-за китайского «эликсира молодости» — Би-би-си

В Кыргызстане резко сокращается численность ослов из-за того, что их экспортируют в Китай для создания «эликсира молодости», пишет Русская служба Би-би-си.

За пять лет поголовье ослов в Кыргызстане сократилось вдвое — с 77 тысяч в 2012 году до 33 тысяч в 2017 году, приводит статистику автор Би-би-си Наргиза Рыскулова. Причина такого сокращения в том, что кыргызские бизнесмены продают животных в Китай.

Ослиная шкура используется в китайской медицине для производства желатина эцзяо — с его помощью лечат анемию и раковые заболевания. А также используют в косметике, кондитерских изделиях и пищевых добавках.

Продукты на основе эцзяо в Китае рекламируют как «эликсир молодости», который, как утверждают маркетологи, улучшает кровообращение, предотвращает выкидыши и борется со старением кожи.

Госкомитет по здравоохранению Китая предупреждает, что полезные свойства эцзяо сильно преувеличены, но эти слова не сказываются на темпах переработки ослиных шкур.

По официальным данным, которые приводит Би-би-си, в Китае в год обрабатывают 4 млн шкур животных, что отрицательно сказывается на поголовье ослов в самом КНР.

Изначально Китай ориентировался на импорт ослов из Африки, но из-за введенного там запрета на продажу животных за рубеж, ему пришлось переключить свое внимание на центральноазиатский рынок.

В Кыргызстане проблему с сокращением численности ослов не воспринимают всерьез, хотя британские экологи говорят, что через два-три года этих животных и вовсе может не остаться в стране.

Пока власти Кыргызстана никак не реагируют на эту проблему, в стране находятся те, кто зарабатывают на экспорте ослов — например, компания «Монблан Трейд», которая отказалась разговаривать с журналистами Би-би-си.

Высокий спрос на шкуры животных приводит и к нелегальным последствиям. Издание рассказывает несколько историй фермеров, у которых крали ослов. Один из них нашел своего осла недалеко от дома мертвым и без шкуры. Второй фермер решил обратиться с заявлением в милицию. Но там, как он рассказал Би-би-си, его заявление восприняли несерьезно и сказали, что «не принимают обращения на пропажу ослов и собак».

Как говорят в УВД Ошской области, кража ослов связана с их перепродажей — преступник крадет животное, чтобы потом получить за него деньги у китайских фирм.

Китайским фирмам на фоне краж ослов все-же пришлось принять меры. Ослиные фермы теперь принимают только живых животных и обязательно фотографируют их рядом с продавцами перед покупкой.