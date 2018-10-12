Москва: Сбившего пешеходов кыргызстанца приговорили к принудительным работам

Место происшествия. Источник: Центр организации дорожного движения Правительства Москвы.

Тверской суд Москвы приговорил кыргызстанца Чынгыза Анарбека уулу к 1,5 годам принудительных работ за то, что он сбил пешеходов на тротуаре в центре столицы России.

Решение суда вышло вечером 11 октября, спустя четыре месяца после инцидента.

Дело кыргызстанца рассматривалось в особом порядке, то есть на суде не допрашивали свидетелей и не изучали доказательства — потому что Анарбек уулу признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Кроме принудительных работ, кыргызстанец должен будет выплатить компенсацию в размере 500 тысяч рублей (примерно, 500 тысяч сомов) и не сможет управлять транспортом в течение трех лет.

В июне этого года Анарбек уулу, будучи за рулем такси, врезался в группу пешеходов в центре Москвы — в результате наезда пострадали восемь человек.

Сразу после инцидента кыргызстанец попытался скрыться с места происшествия, но его задержали прохожие.

Во время допроса Анарбек уулу сказал, что совершил наезд на пешеходов, потому что не спал двое суток и перепутал педали газа и тормоза.

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