Чиновница ушла в отставку после того, как ее обвинили в использовании диппаспорта в личных целях и скандального заявления о том, что на кыргызские пенсии можно путешествовать по миру.

Лунара Мамытова подала в отставку 5 октября — тогда она говорила, что решение остается за правительством.

«Решение за ними. Если они хотят работать с честными, борющимися с коррупцией кадрами, то найдут способ не увольнять, не подписывать заявление», — говорила она.

Премьер-министр Мухамедкалый Абылгазиев подписал распоряжение об ее отставке — об этом Мамытова сообщила в фейсбуке 11 октября.

«Занимая пост заместителя министра, старалась работать честно и прозрачно и всегда ответственно отнеслась к поставленным задачам», — говорит Мамытова.

Бывшая тележурналистка и депутатка приняла решение уйти с поста замминистра соцразвития после того, как ее обвинили в использовании диппаспортов в личной поездке. Кроме того волна критики обрушилась на нее из-за поста в соцсети, где она писала, что пенсионеры в Кыргызстане могут откладывать деньги со своих пенсий и путешествовать по миру.

Лунара Мамытова не единственный представитель руководства министерства труда и соцразвития, лишившийся своей должности. В этот же день 11 декабря с поста министра соцразвития была уволена Таалайгуль Исакунова, а в сентябре должности лишилась замминистра Зууракан Каденова.

Скандал в Сеуле и его последствия

Увольнению Каденовой предшествовал скандал в Сеуле, где ее сняли с рейса за якобы алкогольное опьянение. Этот инцидент привлек внимание депутатов и генпрокуратуры к министерству и, как следствие, привел к увольнению начальства.

Министра и замминистров соцразвития обвинили в использовании диппаспортов в личных целях, а социал-демократка Аида Касымалиева заподозрила, что начальство министерства ездило за границу вместо приглашенных специалистов.

Кроме того, должности может лишиться еще один человек — посол Кыргызстана в Южной Корее Кылычбек Султан.

Кылычбек Султан дал пресс-конференцию и подтвердил, что чиновница была пьяна, а также добавил, что аппарат президента попросил его скрыть эту информацию. После этого МИД захотел уволить его за нарушение этики и закона о дипслужбе.

Деятельность Кылычбека Султана проверил Совбез и нашел в ней множество нарушений.

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