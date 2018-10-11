Жээнбеков уволил министра соцразвития Таалайкуль Исакунову

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков уволил Таалайкуль Исакунову с поста министра труда и соцразвития. Это произошло после того, как руководство министерства уличили в использовании диппаспортов в личных целях, и на фоне других скандалов вокруг ведомства.

Пресс-служба президента сообщила, что Исакунову уволили 11 октября, она сама подала заявление об отставке.

Исакунова сообщила журналисту «Клоопа», что давно подала заявление.

«Поняла месяц назад, что не буду больше работать. Больше я не буду комментировать [свое увольнение]», — сказала она.

9 октября стало известно, что такое заявление подала и заместительница Исакуновой Лунара Мамытова. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев еще не подписал его.

Скандалы вокруг диппаспортов и Минсоцразвития

Таалайкуль Исакунова покинула пост министра труда и соцразвития на фоне нескольких скандалов вокруг ее ведомства.

Генпрокуратура подтвердила, что Исакунова и ее заместители использовали дипломатические паспорта в своих личных целях. Также главный надзорный орган выявил, что Исакунова выезжала за границу на мероприятия без разрешения премьер-министра.

Проверить заграничные поездки руководства минсоцразвития и труда попросила Аида Касымалиева, которая представляет в парламенте СДПК.

Она обвинила Исакунову и ее заместителей в том, что те регулярно ездили за границу вместо приглашенных специалистов, а также вывозили за рубеж свои семьи и пользовались диппаспортами в частных поездках.

Другой скандал связан с бывшей заместительницей Исакуновой Зууракан Каденовой. В конце сентября ее сняли с рейса «Сеул – Алматы» якобы за дебош в алкогольном опьянении. После огласки этого инцидента в СМИ премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев уволил Каденову.

Соавтор: Айсымбат Токоева