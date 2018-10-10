Аварии на перекрестке стали привычными для местных жителей. Фото очевидца

Одинокие погнутые железные столбы без дорожных знаков, осколки на проезжей части, постоянные визги тормозов и дым от них — обычное зрелище для жителей перекрестка бишкекских улиц Орозбекова и Баялинова.

После того, как 7 августа на улице Орозбекова открыли мост через Большой Чуйский Канал, она стала гораздо более востребованной — теперь по ней можно проехать, например из центра города на рынок «Дордой».

Власти не только построили новый мост, но и отремонтировали дорожное полотно, поставили знаки, начертили пешеходные переходы, а вот светофор не поставили.

По данным ГУОБДД, за первый месяц после открытия моста здесь зарегистрировали семь дорожных происшествий, в которых пострадало 16 человек.

Местные жители говорят, что милиция регистрировала далеко не все аварии, а всего за два месяца их на перекрестке произошло больше 40.

«У меня панический страх»

Дом Раисы Алаевой стоит на самом углу злосчастного перекрестка. Неожиданно для пенсионерки аварии стали частью ее повседневной жизни. Больше всего ее настораживают те, которые происходят прямо у забора ее дома. Один раз, вспоминает она, автомобиль врезался в тополь у ее дома — именно он не позволил машине сломать ограждение.

«Это ужас какой-то. Они все спешат: то ли у них документы не те, то ли они знаки не знают. […] У меня уже панический страх. Я стараюсь не ходить через наш перекресток. Я пытаюсь уйти куда-нибудь, лишь бы не здесь [переходить]. Но иногда деваться некуда», — жалуется Алаева.

Пенсионерка говорит, что часто не спит ночами или внезапно просыпается из-за звуков автомобилей: «Они визжат, торопятся, а от тормозов аж дым идет. […] Бывало, что спишь и “бабах!” — авария».

После ремонта дороги на перекрестке установили знаки: согласно им, главная улица здесь — Баялинова.

Сейчас половины знаков уже нет — автомобили просто посносили их во время аварий.

Половины знаков на перекрестке уже нет. Фото: Алексей Журавлев / Kloop.kg Оторванные знаки теперь просто лежат у дома Алаевой. Фото: Алексей Журавлев / Kloop.kg

«За детей все боятся»

Перекресток улиц Орозбекова и Баялинова находится не в самом центре города. Жители называют свой район «спальным» и «детским».

Действительно, в окрестностях перекрестка находятся две школы, несколько церквей разных конфессий, мечети, государственный детский сад и несколько частных. Еще рядом с перекрестком стоят две остановки.

В детском саду «Rainbow», который находится неподалеку, обеспокоены опасным перекрестком. «Мы просили [квартальную], чтобы обратились в мэрию и поставили светофоры», — говорит одна из его работниц.

В утренний и вечерний час-пик перекресток постоянно переходят дети — теперь родители боятся отпускать их одних в школу.

«На следующей улице — школа. Честно говоря, за детей все боятся. Раньше они сами ходили, теперь их провожают, встречают», — обеспокоена Гульнара, которая тоже живет в доме на опасном перекрестке.

Очередная авария на Орозбекова-Баялинова. Фото очевидца

Назгуль работает в магазине на углу с десяти утра до десяти вечера. Она говорит, что постоянно видит, как школьникам трудно переходить дорогу, несмотря на то, что на перекрестке есть «зебры».

«Я, например, стою на улице пять-десять минут и вижу, что школьников никто не пропускает. […] Я помогаю им перейти дорогу, там же опасно. А иногда я и сама не могу перейти», — жалуется Назгуль.

В августе жители проводили акцию: вечером они устанавливали манекен на пешеходном переходе, который в темноте выглядел как ребенок. По их словам, этот эксперимент был продуктивным — в то время не было ни одного ДТП, а движение на перекрестке Орозбекова и Баялинова было тихим и спокойным.

Реагируют ли власти?

После ремонта дороги опасным стал и перекресток улиц Калыка Акиева и Рыскулова. Местные жители были возмущены большим количеством ДТП. Один раз в аварию там попала даже машина скорой помощи.

В середине сентября, после неоднократных жалоб от жителей и публикаций в СМИ, мэрия решила установить искусственные неровности, чтобы водители снижали скорость перед перекрестком.

На углу этого перекрестка находится офис партии «Ата-Мекен» — его сотрудники считают, что быстрому решению проблемы способствовало их обращение. Они говорят, что сами звонили в мэрию и просили что-нибудь сделать. После того, как здесь установили искусственные неровности, говорят партийные работники, аварий на перекрестке они больше не наблюдали. А до этого их тут произошло больше 20.

После обращений жителей и сотрудников офиса «Ата-Мекена» перекресток Калыка Акиева и Рыскулова стал выглядеть так. Фото: Алексей Журавлев / Kloop.kg

Квартальная Рано Ташматова рассказывает журналисту «Клоопа», что после первых аварий на Орозбекова-Баялинова, она собирала подписи жителей под обращением к властям.

«Прежде чем открыть дорогу, они должны были обеспечить безопасность. Они должны были установить знаки, лежачие полицейские, светофор, а потом открывать дорогу. Это как дорога смерти получается», — возмущается она.

Жители написали несколько петиций в мэрию Бишкека, ГУОБДД и в Управление капитального строительства с просьбой срочно установить здесь светофор и «лежачих полицейских» и ограничить скорость автомобилей.

В августе в Управлении городского транспорта сообщили, что в этом году устанавливать здесь светофор не планируется. Хотя там пообещали рассмотреть вопрос об этом дополнительно — его рассматривают уже месяц.

Мэрия: Светофору быть

9 октября в мэрии появился новый вице-мэр по вопросам транспорта — Максим Ситников. Он уверяет, что в этом году светофор на Орозбекова-Баялинова все-таки поставят.

«Готовится распоряжение. […] Один из приоритетных перекрестков сейчас — это Баялинова-Орозбекова. Этот вопрос сейчас рассматривается и, думаю, в ближайшее время будет решен», — утверждает он в интервью журналисту «Клоопа».

Но специалист по городскому планированию Атай Самыйбек говорит, что установка светофора — не единственное возможное решение проблемы.

«Ставить светофоры на каждом перекрестке затратно, неправильно и неэффективно. […] При проектировании очень важен этап исследования и анализа рабочего участка. Нет универсальных решений для всех перекрестков», — объясняет он.

Чтобы обезопасить перекрестки, по мнению Самыйбека, нужно наносить на них несколько промежуточных стоп-линий, обеспечить хорошее освещение, оборудовать приподнятые пешеходные переходы и островки безопасности, а также ограничить на них скорость автомобилей.