Несколько кыргызских СМИ написали о том, что замминистра труда и социального развития Лунара Мамытова подала в отставку. Это случилось после того, как чиновницу обвинили в использовании диппаспорта в личных целях и скандального заявления о том, что на кыргызские пенсии можно путешествовать по миру. Сама Мамытова отказывается комментировать эту информацию.

Издания «Кактус», «Спутник» и 24.kg со ссылкой на собственные источники в правительстве написали, что Мамытова подала в отставку по собственному желанию. По данным журналистов, в правительстве рассматривают заявление чиновницы.

Официально в пресс-службе правительства «Клоопу» сказали, что никакого заявления от Мамытовой не поступало и «ничего пока не решено». В пресс-службе министерства соцразвития не удалось получить ответа, потому что пресс-секретаря не оказалось на месте.

Сама Мамытова отказалась давать какие-либо комментарии, пообещав сделать заявление позднее.

Информация об отставке Мамытовой появилась на фоне нескольких скандалов вокруг министерства соцразвития — главу министерства Таалайгуль Исакунову и ее заместительницу Лунару Мамытову обвинили в использовании диппаспартов в личных целях. Другую заместительницу Исакуновой — Зууракан Каденову — сняли с рейса «Сеул — Алматы» за якобы «пьяный дебош», после этого ее уволили из министерства.

Генеральная прокуратура подтвердила, что руководство министерства не получало разрешения на командировки от премьер-министра и незаконно использовало свои дипломатические паспорта.

Кроме этого, в начале октября на Лунару Мамытову посыпался шквал критики после ее поста в соцсетях, где она написала, что пенсионеры в Кыргызстане могут откладывать деньги со своих пенсий и путешествовать по миру.