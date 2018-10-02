30 сентября бывшая телеведущая, ныне заместитель министра труда и социального развития Лунара Мамытова написала в своём инстаграме, что на пенсию в размере 6-7 тысяч сомов можно путешествовать по миру (позже она отредактировала пост).
«Кроме [Кыргызстана], на земле есть еще много мест. Вытащи все свои припрятанные деньги, которые ты откладывал на черный день. Если так не получится, тогда — как некоторые работающие пенсионеры копят пенсию — ты тоже накопи, обратись в туристическую компанию и посети одну из стран, о которой ты мечтал. Я знаю таких пенсионеров, они каждый год путешествуют. Смысл жизни… отречься от генетической бедности», — написала она в новой версии своего поста.
Пост на личной странице Мамытовой стал темой для новостей, об этом написали почти все основные онлайн-издания Кыргызстана. Таким образом, сразу после одного скандала замминистра стала героем следующего — на этот раз с пенсиями, да и еще в День пожилых людей.
В социальных сетях заявление Мамытовой вызвало весь спектр негативных эмоций — от иронии («Поскорей бы на пенсию, чтобы отправиться в путешествие») до требований отставки чиновницы, в чьи обязанности входит забота о пенсионерах.
Вот почитайте эти ироничные и злые твиты:
Статистика против
Может быть, Мамытова и права — действительно, в Кыргызстане могут быть пенсионеры, которые с помощью своих накоплений поехали путешествовать. Но вот проблема в том, что вся официальная статистика не согласна с заместителем министра.
Средняя пенсия в Кыргызстане по данным на 2017 год составляет чуть больше 5,5 тысяч сомов, а это не так далеко от прожиточного минимума в 4,4 тысячи сомов — то есть в среднем пенсионеры получают всего на 1100 сомов выше той планки, которая позволяет не умереть от голода и не замерзнуть от нехватки одежды или отсутствия отопления.
Если откладывать эти среднестатистические 1100 сомов, то среднестатистический пенсионер сможет поехать по самым дешевым билетам и недорогим проживанием на недельку в Мальдивы только через 9 лет после выхода на пенсию в 63 года.
Проблема только в том, что средний пенсионер может просто не дожить до своих Мальдив. Статистика говорит, что мужчина умрёт в 67-68 лет — и скорее всего из-за проблем с сердцем или из-за онкологического заболевания (у женщин шанс увидеть Мальдивы чуть больше — в среднем они живут до 76 лет, но причины смерти те же).
Работать на пенсии
Но, если задуматься, путешествия возможны, если получать пенсию и, как написала Мамытова, одновременно работать.
Действительно, если сводить концы с концами — жить на прожиточный минимум, ежемесячно откладывать 1100 сомов и еще получать среднестатистические 15 тысяч сомов в месяц, — то Мальдивы становятся ближе?
И да, и нет.
Реальность и статистика министерства труда и соцразвития, где работает Мамытова, говорят о том, что на пенсию почти невозможно прожить — можно выживать, но чувствовать себя полностью обеспеченным нельзя, поэтому половина всех пенсионеров одновременно работают.
Найти пенсионеру работу в Кыргызстане — нелегкая задача. Еще в июле мы собирали истории реальных людей, которых увольняли из-за того, что они стали стары (это называется эйджизм, дамы и господа).
Более того, существует узаконенный эйджизм для государственных служащих и чиновников — если вы старше 65, то вы больше не годны для службы. С одной стороны — дорогу молодым, с другой — меньше возможностей для пожилых.
Конечно, если отойти от проблем большинства и найти успешного пенсионера с работой и пенсией, который живет на прожиточный минимум, то самый дешевый отдых на Мальдивах станет возможен через 7 месяцев — в этом же нас и убеждает Мамытова.
Но именно эта наивность заместителя министра вызывает злость. Её пример — это погрешность в печальной статистике, тогда как весь остальной пожилой Кыргызстан живет иначе: бедно, еле-еле и редко выезжает куда-то, кроме ближнего зарубежья.
Остается только смотреть на фотографии бывшей телеведущей в её инстаграме, на которых она наслаждается запахом цветов и мотивирует нас — завистников и сплетников — отказаться от генетической бедности и смотреть, как прекрасна жизнь.
Спасибо, госпожа заместитель министра, мы будем стараться.
Посчитать затраты на Мальдивы помог Алексей Журавлев.
Перевела пост Мамытовой в инстаграме Эльвира Султанмурат кызы.