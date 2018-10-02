«Кроме [Кыргызстана], на земле есть еще много мест. Вытащи все свои припрятанные деньги, которые ты откладывал на черный день. Если так не получится, тогда — как некоторые работающие пенсионеры копят пенсию — ты тоже накопи, обратись в туристическую компанию и посети одну из стран, о которой ты мечтал. Я знаю таких пенсионеров, они каждый год путешествуют. Смысл жизни… отречься от генетической бедности», — написала она в новой версии своего поста.

Пост на личной странице Мамытовой стал темой для новостей, об этом написали почти все основные онлайн-издания Кыргызстана. Таким образом, сразу после одного скандала замминистра стала героем следующего — на этот раз с пенсиями, да и еще в День пожилых людей.

В социальных сетях заявление Мамытовой вызвало весь спектр негативных эмоций — от иронии («Поскорей бы на пенсию, чтобы отправиться в путешествие») до требований отставки чиновницы, в чьи обязанности входит забота о пенсионерах.

Вот почитайте эти ироничные и злые твиты:

Пенсионер из Кыргызстана уехал в кругосветное путешествие на свою пенсию — КАКanaess (@kakanaess) October 1, 2018

Лунара Мамытова призвала закрыть Министерство социального развития, т.к. лучше жизнь в Кыргызстане уже не сделать — КАКanaess (@kakanaess) October 1, 2018

В Кыргызстане начали массово выходить на пенсию досрочно, чтобы отправиться в путешествия — КАКanaess (@kakanaess) October 1, 2018

Вот уже целый час не выступаю с требованием немедленной отставки Лунары Мамытовой, потому что она… красивая девушка и не хочу обидеть @nosovik — Edil Baisalov (@baisalov) October 1, 2018

Лунара Мамытова так своеобразно поздравила пенсионеров с днём пожилых людей © 🤭 — Mahinur (@_Niyazova) October 1, 2018