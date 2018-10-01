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(Не знаете, что такое фотожаба? Вот хорошее определение по ссылке.)

Присылайте свои фотожабы на адрес atokoeva@kloop.kg, и самые лучшие из них мы будем публиковать в этом же посте. Не стесняйтесь, смейтесь без ограничений, изголяйтесь как хотите, пририсовывайте всё, что душе вашей угодно!

Не зря же мы уже двух президентов свергли — в том числе и ради того, чтобы можно было безнаказанно шутить хоть над Жээнбековым, хоть над тем человеком, который начнёт работать на нас президентом в 2023 году. И в 2029-м. И так дальше каждые шесть лет.

Какой приз?

Призом будет то, что мы, народ Кыргызстана, не дадим нашему президенту забронзоветь. Мы предотвратим появление в нашей стране культа личности. Мы не дадим фигуре президента стать священной и неприкасаемой.

Реформы в Кыргызстане будут по-настоящему возможны только тогда, когда президент не будет доминирующей персоной, которую все боятся — включая парламент, суды и правительство. В том, что Тарасенко вызвали в генпрокуратуру, мы видим признаки именно этого необоснованного страха госорганов перед президентом. Ну пусть тогда они вызывают людей сотнями, или же пусть перестанут делать это совсем. (Подсказка госорганам: лучше перестаньте это делать совсем, вам же лучше будет.)

Вперёд в борьбе за свободу слова, самовыражения и сатиры!

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