Дизайнер Никита Тарасенко утверждает, что его вызвали в Генпрокуратуру из-за мема с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

По словам Тарасенко, на него пожаловался некто, оскорбленный мемами про президента.

Дизайнеру позвонили и вызвали в Генпрокуратуру, где попросили написать объяснительную. Всего в ведомстве мужчина провел около 1,5 часа.

«Объяснительная заслуживает отдельного внимания. В ней нужно было объяснить смысл юмора этих мемов и описать все отсылки. В начале они пытались на серьёзке со мной разговаривать, но от понимания пиздеца ситуации и от смысла объяснительной ржать начали все», — пишет Тарасенко на своей странице в фэйсбуке.

«Не было предупреждений никаких. Сотрудники нормальные. Никто не угрожал. Посыл был такой — “У нас работа такая. Понимаем, что идиотизм”», — сказал Тарасенко журналисту Kloop.kg

Генпрокуратура оказалась недоступной для комментариев.

Никита Тарасенко опубликовал мемы с Сооронбаем Жээнбековым в начале августа, после того как пресс-служба политика опубликовала фотографии с его отпуска.

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