Свое заявление вице-премьер Алтынай Омурбекова сделала после того, как СМИ сообщили о школьниках из Кызыл-Адыра, которым стало плохо, пока они ожидали ее приезда. На самом деле запрет на привлечение детей к приезду чиновников существует с 7 мая 2015 года.

Вице-премьер Алтынай Омурбекова должна была посетить открытие школы в селе Кызыл-Адыр Кара-Сууйского района Ошской области. В ожидании чиновницы учеников выстроили перед школой. По информации издания «Турмуш», некоторым ученикам стало плохо.

После критики пользователей кыргызского сегмента интернета, недовольных тем, что школьников заставляют принимать участие в приеме высокопоставленных гостей, чиновница прокомментировала случившееся на своей странице в фейсбуке.

«Построить учеников никто конечно поручения не давал. Школа строилась более 10 лет, это было долгожданное событие для села. Безусловно формат будет пересмотрен. Введем запрет на использование детей в таких мероприятиях», — написала вице-премьер.

Школьники в Кызыл-Адыре. Фото: Турмуш

Но запрет уже существует — в 2015 году он был введен после аналогичного случая, когда школьнице стало плохо из-за длительного ожидания визита премьер-министра.

Запрет был введен Министерством образования, а приказ был подготовлен по поручению Темира Сариева, занимавшего тогда должность премьер-министра.

«Директорам областных и районных центров и институтов образования, заведующим районными и городскими отделами образования, начальникам управления образования Бишкека и Оша, директорам образовательных организаций запретить привлечение учащихся к встречам официальных лиц, визитов и мероприятий, кроме детских и государственных праздников», — сказано в тексте приказа.

Тем не менее запрет регулярно нарушается. Например, в Джалал-Абаде на последнем дне независимости подростку стало плохо во время выступления чиновников. Сообщалось, что ребенок находился на площади с раннего утра и ничего не ел.

Перед выборами президента, в сентябре 2017 года, школьников привлекали к агитации, а в августе 2016 года в обморок упала школьница из Оша, ожидавшая приезда мэра и вице-премьера.