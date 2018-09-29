Темир Рыскулов

Темиру Рыскулову предъявили обвинения по трем статьям, в том числе по «соучастию в злоупотреблении должностным положением». МВД не сообщает о причинах его задержания — одной из причин может быть журналистское расследование о продаже домов в элитном городке «Идеал Хаус».

Рыскулов был задержан еще в середине сентября, а ближе к концу месяца МВД подтвердило информацию журналистам.

Ведомство не сообщает причину задержания и подробностей дела, известно лишь, что против бизнесмена возбуждено уголовное дело по трем статьям.

Журналистка Эльнура Алканова считает, что причиной задержания Рыскулова может быть ее расследование о коттеджном городке «Идеал Хаус». Ранее были задержаны два бывших чиновника, связанные с продажей городка.

Экс-главу ФУГИ Болсунбека Казакова задержали 10 апреля, а его заместитель Бакыт Мураталиев был задержан спустя два дня.

Эльнура Алканова. Фото: Kloop

Расследование Эльнуры Алкановой

Расследование о продаже элитных коттеджей «Идеал Хаус» было опубликовано осенью 2017 года. Председателя правления «БТА Банка» Темира Рыскулова Алканова назвала возможным покупателем вип-городка.

Журналистка связала Рыскулова с занимавшим тогда должность премьер-министра Сапаром Исаковым. По ее сведениям, они учились вместе, а во время сделки о продаже городка брат Исакова Капар был назначен на одну из должностей в банке.

Результатом журналистского расследования стали несколько уголовных дел.

Для того, чтобы установить реальную рыночную цену элитного городка и возможный ущерб государству, Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям «Проведение незаконных проверок должностным лицом государственного контролирующего органа» и «Незаконное использование служебного положения при осуществлении приватизации».

Было возбуждено уголовное дело и против самой журналистки. БТА банк обвинил ее в разглашении банковской тайны. Дело было возбуждено по статьям «Разглашение банковской тайны» и «Незаконное получение информации», журналистке могло грозить до пяти лет лишения свободы, если бы ее признали виновной.

В апреле, уже после задержания Казакова и Мураталиева, дело против Алкановой было закрыто. Следователей, возбудивших дело против журналистки, обвинили в «Привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности».

Элитный городок «Идеал Хаус». Фото: Фергана

Элитный городок «Идеал Хаус»

Городок из 48 коттеджей начали строить в 2008 году недалеко от резиденции «Ала-Арча» для занимавшего тогда пост президента Кыргызстана Курманбека Бакиева и его окружения.

После революции 2010 года и побега Бакиева в Беларусь городок национализировали и выставили на торги. Первоначальная цена городка составляла 242 млн сомов, но в итоге ФУГИ продал его за 142 млн сомов компании «ВостокТехКомплект».

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