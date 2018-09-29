Расследование Эльнуры Алкановой

Расследование о продаже элитных коттеджей «Идеал Хаус» было опубликовано осенью 2017 года. Председателя правления «БТА Банка» Темира Рыскулова Алканова назвала возможным покупателем вип-городка.

Журналистка связала Рыскулова с занимавшим тогда должность премьер-министра Сапаром Исаковым. По ее сведениям, они учились вместе, а во время сделки о продаже городка брат Исакова Капар был назначен на одну из должностей в банке.

Результатом журналистского расследования стали несколько уголовных дел.

Для того, чтобы установить реальную рыночную цену элитного городка и возможный ущерб государству, Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям «Проведение незаконных проверок должностным лицом государственного контролирующего органа» и «Незаконное использование служебного положения при осуществлении приватизации».

Было возбуждено уголовное дело и против самой журналистки. БТА банк обвинил ее в разглашении банковской тайны. Дело было возбуждено по статьям «Разглашение банковской тайны» и «Незаконное получение информации», журналистке могло грозить до пяти лет лишения свободы, если бы ее признали виновной.

В апреле, уже после задержания Казакова и Мураталиева, дело против Алкановой было закрыто. Следователей, возбудивших дело против журналистки, обвинили в «Привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности».