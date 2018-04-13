Милиция задержала экс-зампреда ФУГИ по делу о продаже элитных коттеджей по «сниженной цене»

Следственная служба Министерства внутренних дел задержала бывшего зампредседателя Фонда по управлению госимуществом Бакыта Мураталиева. Его подозревают в продаже элитных коттеджей городка «Идеал Хаус» по «заниженной» стоимости.

Пресс-служба МВД сообщила, что Мураталиева водворили в следственный изолятор 12 апреля. Мураталиева задержали по делу о продаже 48 элитных коттеджей «Идеал Хаус» по «сниженной цене». Эти дома принадлежали государству.

Следователи подозревают его в совершении преступлений по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Незаконное использование служебного положения при осуществлении приватизации».

За два дня до этого следственная служба МВД задержала бывшего главу ФУГИ Болсунбека Казакова. Его подозревают в продаже коттеджей «Идеал Хаус» по заниженным ценам. Казакова водворили в СИЗО-1 Бишкека на месяц.

Против него возбуждено уголовное дело по статьям «Коррупция», «Злоупотребление должностным положением» и «Незаконное использование служебного положения при осуществлении приватизации».

МВД со ссылкой на журналистское расследование Эльнуры Алкановой сообщило, что коттеджи были проданы за 142 млн сомов, вместо первоначальной цены в 242 млн сомов.

«Некоторые представители общества обеспокоены тем, что госимущество реализовано по неоправданно низкой цене», — говорится в сообщении МВД.

Сам Казаков после журналистского расследования заявлял, что стоимость коттеджей была снижена из-за того, что не было покупателей.

«Стоимость комплекса не снижалась искусственным путем в интересах определенных людей. Объекты проданы участнику, предложившему наибольшую цену с учетом законности и других условий», — заявлял он.

Расследование Эльнуры Алкановой

Журналистка Эльнура Алканова опубликовала осенью 2017 года расследование о продаже элитных коттеджей «Идеал Хаус», которые принадлежали государству. Алканова указывала в своем материале, что с продажей элитных коттеджей может быть связан премьер-министр Сапара Исакова.

Журналистка назвала председателя правления «БТА Банка» Темира Рыскулова возможным покупателем вип-городка и другом Исакова, с которым он учился в детстве. По её сведениям, брат главы правительства Капар Исаков был назначен на должность в банке, когда совершалась сделка.

Правительство в свою очередь опровергло доводы журналистки и потребовало публичных извинений от нее и издания «Фергана», где был опубликован материал.

Генеральная прокуратура также опровергла связь премьер-министра со сделкой по купле-продаже «Идеал Хауса» — по сведениям главного надзорного органа, Рыскулов и Исаков не учились вместе.

Тем не менее, Генпрокуратура возбудила дело по статьям «Проведение незаконных проверок должностным лицом государственного контролирующего органа» и «Незаконное использование служебного положения при осуществлении приватизации», чтобы разобраться в ситуации.

В декабре 2017 году Финпол возбудил уголовное дело в отношении журналистки, следователи подозревали её в разглашении банковской тайны «БТА Банка».

Обвинения Алкановой предъявили 13 февраля. Следователи запретили ей покидать пределы Бишкека.

В марте Генпрокуратура вернула дело в отношении Алкановой на доследование в Финпол.

Алканова и «Фергана» отказались извиняться за опубликованный материал, заявив, что в публикации нет прямых утверждений о причастности Сапара Исакова к сделке.

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