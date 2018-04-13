Четверо из них получили отравление продуктами горения в легкой степени, а еще один получил термический ожог второй степени.

Мэр города Албек Ибраимов заявил, что мэрия ведет переговоры с правительством о переносе рынка за пределы города.

«На Ошском рынке наблюдается перенасыщенность торговых точек. У нас разработан проект переноса таких рынков за пределы города. Сейчас ведутся переговоры с правительством», — сказал он.