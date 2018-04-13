Пожар на Ошском рынке. Фото: Эльмира Шерипова / Пресс-служба МЧС.
Возгорание произошло на рынке «Берекет» и пока не потушено. МЧС назвала предварительной причиной возгорания поджог. Никто из торговцев не пострадал, пятеро пожарных обратились за медицинской помощью.
Текст обновлен в 14:30
Пожар произошел примерно в 3 часа утра на рынке «Берекет» в рядах, где находятся контейнеры с мыломоющими средствами и одеждой. Огонь охватил около двух тысяч квадратных метров рынка.
Вызов поступил на пульт МЧС в 3:50, на место выехали 10 пожарных расчетов. Локализовать возгорание удалось к 7:42 утра. Пока пожар полностью не потушили.
Замминистра чрезвычайных ситуаций Калыс Акматов заявил журналистам, что предварительная версия пожара — поджог.
«По словам наших специалистов, был поджог. Пожар одновременно начался в двух-трех местах, и поэтому сейчас предварительная версия — это поджог», — сказал Акматов
Он добавил, что пожарных вызвали почти через час после возгорания. Никто из торговцев рынка не пострадал во время пожара.
Заместитель начальника управления МЧС по Бишкеку Адилбек Чаргынов заявил, что центральное здание «Берекет базары» было полностью охвачено огнем.
«Насколько мы знаем, есть три очага пожара. С каждого будут взяты пробы. Сам вызов поступил очень поздно», — сказал он.
Торговые ряды Ошского рынка после пожара. Фото: Эмиль Султаналиев.
Милиция возбудила уголовное дело по факту пожара на рынке по статьям «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Нарушение правил пожарной безопасности».
Окончательную причину возгорания установят после пожарно-технической экспертизы.
Заведующий отделением реанимации станции скорой помощи Бишкека Егор Борисов сообщил, что за медицинской помощью обратились пятеро пожарных.
Четверо из них получили отравление продуктами горения в легкой степени, а еще один получил термический ожог второй степени.
Мэр города Албек Ибраимов заявил, что мэрия ведет переговоры с правительством о переносе рынка за пределы города.
«На Ошском рынке наблюдается перенасыщенность торговых точек. У нас разработан проект переноса таких рынков за пределы города. Сейчас ведутся переговоры с правительством», — сказал он.
Ущерб предпринимателей
Пожарные не допустили торговцев к месту возгорания, поэтому у многих сгорел весь товар.
«Мы здесь посуду продавали. Сгорел товар стоимостью 2 млн сомов. Сотрудники препятствовали нам, если бы они не пустили нас, мы успели бы вынести свои товары. Охранники тоже поздно сообщили о пожаре. Мы думаем, что это был поджог, но мы не знаем, кто это сделал», — сказал один из торговцев Арген Малабашов.
Продавцы на месте происшествия. Фото: Эмиль Султаналиев
Другой продавец Курсанбек Мамасалиев сказал в интервью Kloop.kg, что потерял товаров на 4 млн сомов.
«Мы работаем начиная с 1996 года. С открытием “Берекета” нам здесь дали работу. У нас четыре места было, там находились товары на сумму около 4 млн сомов. Здешние продавцы говорят, что был поджог», — сказал он в интервью Kloop.kg.
Еще одна продавщица, которая отказалась называть свое имя, сказала журналисту Kloop.kg, что никто на рынке не отвечал за пожарную безопасность.
«Никто не приходит проверять. Из архитектуры не приходят, из госэкотехинспекции не приходят. Никто не отвечает за пожарную безопасность», — сказала она.
Власти пока не озвучивали количество сгоревших торговых мест и позже оценят ущерб.
Торговцы с Ошского рынка на митинге возле Белого Дома. Фото: «АКИпресс».
К обеду торговцы вышли на митинг к Белому дому, чтобы потребовать компенсации и восстановления торговых мест.
Десять митингующих зашли в Белый дом для встречи со спикером парламента Дастаном Джумабековым. Демонстранты написали заявление, в котором попросили приостановить выплаты по кредитам и компенсировать убытки.
Пожары на Ошском рынке
Первый пожар на рынке произошел 30 января — загорелся рынок «Сейтек». Тогда министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов назвал причиной пожара короткое замыкание.
Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров — сгорело 108 торговых мест на рынок «Сейтек» и 8 контейнеров на рынке «Берекет».
Власти пообещали предпринимателям, что компенсируют ущерб. Из 150 подавших заявки только 74 предпринимателя работали по патенту. Правительство предоставило этим людям отсрочку уплаты за патент на полгода и отсрочку на выплату кредитов.
Во второй раз пожар на Ошском рынке произошел ночью 5 марта — вновь на рынке «Сейтек». Тогда сгорело около 700 квадратных метров торговой площади. Комиссия по оценке ущерба еще не завершила свою работу.
Соавторы: Айсымбат Токоева, Эмиль Султаналиев, Алмир Алмамбетов
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