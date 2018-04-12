Сапар Исаков презентовал проекты «Таза коома». Краткий пересказ

Премьер-министр Сапар Исаков провел 12 апреля презентацию проектов государственной программы «Таза коом». Kloop.kg коротко рассказывает о том, какие проекты запущены в тестовом режиме, а какие еще на стадии разработки.

Запущены в тестовом режиме:

• Электронная регистрация юридических лиц — это позволит регистрировать компании, не выходя из дома. При этом электронный сервис будет сам запрашивать нужные справки из других госорганов.

• Электронный патент. Можно будет получать патенты через интернет и проверять их срок действия онлайн.

• «Тундук» — это система для коммуникации между госорганами. На этой платформе госорганы смогут обмениваться информацией по защищенным каналам.

• «Умный город». Пока запущен компонент, касающийся безопасности на дорогах: на трех перекрестках Бишкека уже работают камеры для фиксации нарушений ПДД. Водители начнут получать письма со штрафами по почте.

Уже работающие проекты:

• Электронные очереди в детские сады. Человек регистрируется на сайте и получает идентификационный номер. Данные в этой очереди нельзя изменить и имена в ней не показываются, только номера.

• Электронная торговая площадка — на этой платформе госорганы смогут продавать или сдавать имущество.

На стадии разработки:

• Электронная книга учета преступлений. По планам разработчиков, каждый звонок в милицию будет регистрироваться электронной книгой и вносится в единый реестр, данные из которой нельзя изменить.

• Остальные компоненты «Умного города». В будущем появится возможность следить за преступностью в городе, регулировать пробки на дорогах, измерять загрязнение воздуха. В идеале, «Умный город» должен анализировать все полученные данные.