МВД задержало экс-главу ФУГИ по подозрению в продаже элитных коттеджей по «сниженной» цене

Следственная служба МВД задержала бывшего главу Фонда по управлению госимуществом Болсунбека Казакова по подозрению в продаже элитных коттеджей по «сниженной» цене.

Пресс-служба МВД сообщила, что Казакова задержали 10 апреля и водворили в изолятор временного содержания.

Его подозревают в том, что он продал по «сниженной» цене 48 коттеджей на территории элитного городка «Идеал Хаус». Сам Казаков заявлял, что стоимость коттеджей была снижена из-за того, что не было покупателей.

«Стоимость комплекса не снижалась искусственным путем в интересах определенных людей. Объекты проданы участнику, предложившему наибольшую цену с учетом законности и других условий», — заявлял Казаков.

Ссылаясь на журналистское расследование, пресс-служба МВД сообщила, что коттеджи были проданы за 142 млн сомов, вместо первоначальной цены в 242 млн сомов.

«Некоторые представители общества обеспокоены тем, что госимущество реализовано по неоправданно низкой цене», — говорится в сообщении МВД.

Против Казакова возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Незаконное использование служебного положения при осуществлении приватизации».

Расследование Эльнуры Алкановой

Журналистка Эльнура Алканова опубликовала осенью 2017 года расследование о продаже элитных коттеджей «Идеал Хаус». Алканова указывала в своем материале, что с продажей элитных коттеджей может быть связан премьер-министр Сапара Исакова.

Алканова назвала председателя правления «БТА Банка» Темира Рыскулова возможным покупателем вип-городка и другом Исакова, с которым он учился в детстве. По её сведениям, брат главы правительства Капар Исаков был назначен на должность в банке, когда совершалась сделка.

Правительство в свою очередь опровергло доводы журналистки и потребовало публичных извинений от нее и издания «Фергана», где был опубликован материал.

Генеральная прокуратура также опровергла связь премьер-министра со сделкой по купле-продаже «Идеал Хауса» — по сведениям главного надзорного органа, Рыскулов и Исаков не учились вместе.

Тем не менее, Генпрокуратура возбудила дело по статьям «Проведение незаконных проверок должностным лицом государственного контролирующего органа» и «Незаконное использование служебного положения при осуществлении приватизации», чтобы разобраться в ситуации.

В декабре 2017 году Финпол возбудил уголовное дело в отношении журналистки, следователи подозревали её в разглашении банковской тайны «БТА Банка».

Обвинения Алкановой предъявили 13 февраля. Следователи запретили ей покидать пределы Бишкека.

В марте Генпрокуратура передала дело в отношении журналистки на доследование.

Алканова и «Фергана» отказались извиняться за опубликованный материал, заявив, что в публикации нет прямых утверждений о причастности Сапара Исакова к сделке.

Сама журналистка настаивает на достоверности своей информации.

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