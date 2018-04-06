Генпрокуратура: Дело журналистки Алкановой направлено на доследование

Заместитель генпрокурора Боконбай Казаков на заседании фракции «Ата-Мекен» в парламенте заявил, что дело журналистки Эльнуры Алкановой вернули на доследование. Алканову обвиняют в разглашении банковской тайны из-за ее расследования о продаже элитных коттеджей в пригороде Бишкека.

На заседании фракции «Ата-Мекен» 6 апреля Казаков сообщил, что генпрокуратура не отправила материалы дела против журналистки в суд. «Мы вернули его на доследование», — сказал заместитель генпрокурора.

Эльнура Алканова в разговоре с журналистом Kloop.kg сообщила, что ее дело вернули на доследование еще месяц назад.

«Генпрокуратура не поддержала обвинения, предъявленные Госслужбой по борьбе с экономическими преступлениями [финполом], сославшись на их необоснованность», — сказала Алканова.

Обвинения Алкановой предъявили 13 февраля. Следователи запретили ей покидать пределы Бишкека. Уголовное дело в отношении журналистки возбудили в декабре 2017 года — следователи подозревали её в разглашении банковской тайны.

Алканова использовала в своем расследовании о продаже элитных коттеджей «Идеал Хаус» документы из «БТА Банка», показывающие список связанных и аффилированных лиц банка.

Расследование Алкановой

В своем расследовании Алканова назвала председателя правления «БТА Банка» Темира Рыскулова возможным покупателем вип-городка «Идеал Хаус» и другом премьер-министра Сапара Исакова, с которым Рыскулов якобы учился в детстве.

По сведениям Алкановой, брат главы правительства Капар Исаков был назначен на должность в банке, когда совершалась сделка.

Правительство в свою очередь опровергло доводы журналистки и потребовало публичных извинений от нее и издания «Фергана», где был опубликован материал.

Генеральная прокуратура также опровергла связь премьер-министра со сделкой по купле-продаже «Идеал Хауса» — по сведениям главного надзорного органа, Рыскулов и Исаков не учились вместе. В Фонде по управлению госимуществом (ФУГИ) заявили, что никаких нарушений при продаже коттеджей «Идеал Хаус» не было.

Тем не менее, Генпрокуратура возбудила дело по статьям «Проведение незаконных проверок должностным лицом государственного контролирующего органа» и «Незаконное использование служебного положения при осуществлении приватизации», чтобы разобраться в ситуации.

Алканова и «Фергана» отказались извиняться за опубликованный материал, заявив, что в публикации нет прямых утверждений о причастности Сапара Исакова к сделке. Сама журналистка настаивает на достоверности своей информации.

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