Финполиция вызвала на беседу журналистку Алканову

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) вызвала на беседу журналистку Эльнуру Алканову. Ранее финансовая полиция возбудила дело по факту «разглашения банковской тайны» в материале журналистки о продаже элитных коттеджей.

Алкановой пришла повестка с просьбой прийти 5 января на беседу в ГСБЭП — об этом сама журналистка сообщила на своей странице в фэйсбуке, опубликовав фотографию приглашения.

По словам Алкановой, она настаивала на том, чтобы отложить беседу в ГСБЭП, потому что не может прийти в назначенный срок из-за того, что находится за пределами Бишкека.

Она сообщила журналисту Kloop.kg, что не знает, в качестве кого её вызывают на беседу — по ее словам, повестку ей передали через адвоката.

«Повестку передали сегодня в 6 вечера, и сразу требуют завтра утром явиться. Я не в Бишкеке и прилечу только на следующей неделе», — сказала Алканова.

ГСБЭП возбудила 18 декабря уголовное дело по факту разглашения банковской тайны — Алканова использовала в материале документы из «БТА Банка», показывающие список связанных и аффилированных лиц банка.

На возбуждении дела настоял сам «БТА Банк», который провел внутреннее расследование и заявил по его итогам, что журналистка получила документы от сотрудника банка, разгласившего служебные сведения.

Расследование о продаже коттеджей

Сам материал был посвящен продаже элитных коттеджей «Идеал Хаус» и возможным связям окружения премьер-министра Сапара Исакова с этой сделкой.

Алканова называет председателя правления «БТА Банка» Темира Рыскулова возможным покупателем вип-городка и другом Исакова, с которым он учился в детстве. По её сведениям, брат главы правительства Капар Исаков был назначен на должность в банке, когда совершалась сделка.

Правительство в свою очередь опровергло доводы журналистки и потребовало публичных извинений от нее и издания «Фергана», где был опубликован материал.

Генеральная прокуратура также опровергла связь премьер-министра со сделкой по купле-продаже «Идеал Хауса» — по сведениям главного надзорного органа, Рыскулов и Исаков не учились вместе.

Тем не менее, генпрокуратура возбудила дело по статьям «Проведение незаконных проверок должностным лицом государственного контролирующего органа» и «Незаконное использование служебного положения при осуществлении приватизации», чтобы разобраться в ситуации.

Алканова и «Фергана» отказались извиняться за опубликованный материал, заявив, что в публикации нет прямых утверждений о причастности Сапара Исакова к сделке.

Сама журналистка настаивает на достоверности своей информации.

Элитные коттеджи

Коттеджный комплекс «Идеал Хаус» находится в окрестностях Бишкека, недалеко от государственной резиденции «Ала-Арча». Элитный городок начали строить еще в 2008 году для ныне свергнутого президента Курманбека Бакиева и его окружения.

После смены власти в апреле 2010 года коттеджный городок национализировали, а затем выставили на торги.

Фонд по управлению государственным имуществом (ФУГИ) продал в конце сентября 2017 года коттеджный городок из 48 домов за 142 млн сомов.

Возглавлявший тогда ФУГИ Болсунбек Казаков утверждал, что первоначальная цена городка составляла 242 млн сомов, но она снизилась из-за того, что коттеджи выставляли на торги девять раз.

«Стоимость комплекса не снижалась искусственным путем в интересах определенных людей. Объекты проданы участнику, предложившему наибольшую цену с учетом законности и других условий», — заявлял Казаков.

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