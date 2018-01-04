«Сентябрь» сообщил об иске со стороны экс-главы ГРС

Представительница телеканала «Сентябрь» Кайыргуль Умурканова сообщила, что экс-глава ГРС Тайырбек Сарпашев через суд потребовал 3 млн сомов. Пока неизвестно, что именно стало причиной иска к «Сентябрю» — телеканал прекратил вещание еще в августе 2017 года.

Умурканова сказала журналисту Kloop.kg, что повестка о начале судебного процесса пришла бывшему журналисту «Сентября» Талгату Бакиеву в начале января 2018 года.

Бакиев — бывший региональный журналист телеканала, к которому возникли претензии со стороны Сарпашева, однако суть иска пока неизвестна.

«1 или 2 января, точно не помню, пришла повестка с Ленинского районного суда на адрес журналиста Талгата Бакиева, которого уволили больше полугода назад», — сказала Урумканова.

В заявлении указано, что иск касается защиты чести и деловой репутации Сарпашева и, вероятно, связан с заявлениями бывшего начальника УВД Ошской области Абдылды Капарова.

Капарова приговорили в июне 2017 года к 4 годам лишения свободы за «публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя».

Это называется танцы на костях. Таирбеку Сарпашеву так захотелось вбить последний гвоздь, чтобы Сентябрь, если и закрылс… Publicerat av Кайыргуль Урумканова den 3 januari 2018

Урумканова отправила журналисту Kloop.kg фотографию повестки, в которой Сарпашев фигурирует в качестве истца. Само заявление зарегистрировано 22 декабря 2017 года.

Слушание по делу назначено на 10 января 2018 года.

Сам Сарпашев оказался недоступен для комментариев. Радио «Азаттык» сообщило, что бывший чиновник не стал комментировать ситуацию.

Преследование и закрытие «Сентября»

Первомайский районный суд Бишкека вынес решение о закрытии телеканала «Сентябрь» 22 августа 2017 года по заявлению Генпрокуратуры, которая нашла в контенте телеканала «экстремистский материал».

Генпрокуратура сочла «экстремистским» материал, который транслировали в Джалал-Абаде на аналоговом формате канала, закрытом в 2016 году.

По данным Генпрокуратуры, телеканал транслировал выступление экс-главы Ошского УВД Абдылды Капарова, который в эфире заявил о том, что в Кыргызстане «неприемлемо поведение, когда развивают узбекские флаги и слушают узбекский гимн».

Телеканал «Сентябрь» вещал в Кыргызстане полтора года. С 1 апреля 2016 года телеканал начал вещать в Бишкеке и Чуйской области, в течение нескольких месяцев транслировался уже по всей стране.

Телеканал связан с оппозиционером Омурбеком Текебаевым, который до ареста был одним из главных критиков Атамбаева. Текебаева признали виновным в получении взятки в 1 млн долларов и приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Однако из этого срока политик пробудет в заключении 4,5 года. Суд применил к нему амнистию в честь 65-летия Декларации ООН по правам человека.

По теме: