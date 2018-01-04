Посленовогодняя депрессия. Как настроиться на работу после праздников

Возникновение депрессивного настроения может быть связано с выходом на работу после новогодних каникул. Тут важно позволить себе перейти от отдыха к нагрузкам постепенно. В первые дни займитесь несложной работой — не старайтесь выполнить ее как можно больше. По возможности отложите важные встречи и переговоры до следующей рабочей недели.

Не загружайте вечера, оставьте их для отдыха, любимых дел и прогулок. Нужно смириться с тем, что, как бы вы ни старались, первые недели января не будут особо продуктивными.

Пересмотрите и откорректируйте свои оптимистичные новогодние планы, оставьте все трудное и неприятное на вторую половину января.

Не менее важно позволять себе отдыхать на работе. Например, в пик сонливости можно 15 минут подремать в кресле (если это позволяет обстановка) — кратковременный отдых хорошо восстанавливает работоспособность. Еще желательно отвлекаться от работы каждый час на несколько минут и делать дыхательные и физические упражнения. Курение к дыхательным упражнениям не относится!

Глубокое равномерное дыхание поможет снять напряжение, улучшить настроение, повысить кровообращение и активность мозга. Так что, если на работе стало совсем тяжело, глубоко и медленно вдохните, расширьте грудную клетку и прогните слегка спину. Это позволит чувствовать себя бодрее.

В первые дни займитесь несложной работой — не старайтесь выполнить ее как можно больше. Фото: jcomp / Freepik

Если же при мысли о работе возникает отвращение, ощущение отчаяния, то возможно стоит задуматься о том, чтобы сменить работу или изменить подход к ней.

Задайте себе вопросы: Как вы можете сделать свою работу более интересной? Что вам нравится в работе? Что вам удается лучше всего? Что труднее всего? Что не нравится: содержание, коллектив или заработная плата? Сформулировав ясные ответы на эти вопросы, возможно вы сможете поменять отношение к работе или принять решение о поисках новой.

В свободное от работы время делайте вещи, которые вам интересны и радуют, дают прилив энергии. Займитесь тем, чем вам действительно хочется заняться, не заставляйте себя делать что-то через силу, не насилуйте себя. Любимые и приятные занятия – это хорошая терапия посленовогоднего уныния. Отдыхайте активно, гуляйте на свежем воздухе, катайтесь на санках и лыжах.