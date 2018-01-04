Двое кыргызстанцев погибли в пожаре в Новосибирской области, еще один пострадал

«РИА Новости» сообщило, что в результате пожара в одной из фабрик в Новосибирской области погибли 10 человек, включая двоих кыргызстанцев. МИД Кыргызстана подтвердил эту информацию.

Новость обновлена в 17:35

Представитель Министерства иностранных дел Кыргызстана сообщил журналисту Kloop.kg, что в пожаре погибли двое кыргызстанцев, еще один пострадал.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах сообщило, что в пожаре в Искитимском районе Новосибирcкой области погибли десять человек — двое кыргызстанцев, семь китайцев и один россиянин.

Управление МЧС по Новосибирской области подтвердило факт пожара — по информации ведомства, возгорание произошло в обувном цехе в поселке Чернореченский.

«В настоящее время пожарные проводят разбор конструкций, проливку, поиск пострадавших. По информации, пока не подтвержденной следственными органами, при пожаре погибли люди», — сообщило МЧС.

Прокуратура Новосибирской области предварительно сообщила, что в пожаре погибли 10 человек — надзорный орган предположил, что среди погибших возможно были граждане Китая.

По мнению прокуратуры, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки. Сейчас надзорный орган проверяет государственных и муниципальных служащих области на соблюдение правил безопасности.