Нарын: Ученики сельской школы пожаловались на обмороки во время занятий

Ученики школы в селе Туз Нарынской области пожаловались на потерю сознания во время уроков, пишет издание «Турмуш». Эти жалобы привели к проверкам со стороны Госэпидемнадзора.

Руководство школы в селе Туз обратилось в правительство с просьбой проверить здание школы на наличие вредных веществ — администрация подозревает, что причина головных болей среди учеников может быть связана со строительными материалами, из которых построено здание.

Всего в больницу с жалобами на головную боль и потерю сознания обратились около 20 учеников школы, однако, кроме них, на недомогание никто из преподавательского состава не жаловался.

Издание «Турмуш» сообщило, что изначально администрация школы связывала обмороки со строительством здания на месте кладбища, и поэтому прочитала молитву, но это не помогло и недомогания продолжились.

Член комиссии Госэпидемнадзора Алтын Ураимова сказала журналисту Kloop.kg, что причина недомогания среди учеников пока неизвестна — анализ строительных материалов не выявил каких-либо отклонений.

По словам Ураимовой, сотрудники Госэпидемнадзора проверили микроклимат в кабинетах и посоветовали чаще их проветривать.

«В некоторых классах было превышение оптимальной температуры — 25 градусов по Цельсию, когда она должна быть 18 градусов. Мы им посоветовали проветривать помещения и держать в классе оптимальную температуру. Возможно, причина в этом», — сказала она.

Ураимова добавила, что с подобным запросом к комиссии обращаются впервые.