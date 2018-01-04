24.kg сообщило о ДТП с водителем прокурора. В прокуратуре это отрицают

Издание 24.kg со ссылкой на собственные источники сообщило, что водитель прокурора Первомайского района Бишкека врезался в маршрутку в период новогодних каникул. В прокуратуре заявили, что «такого не было».

24.kg сообщило, что ДТП произошло 1 января — водитель прокурора Первомайского района Бишкека Гульнары Акимбаевой на служебной машине врезался в маршрутное такси.

«Водитель прокурора, управляя служебным автомобилем, по предварительным данным, в нетрезвом состоянии, столкнулся с маршруткой. В настоящий момент проводится служебное расследование», — сообщило издание.

Информагентство не назвало ни имя водителя, ни место совершения ДТП, а также не предоставило иных подтверждающих доказательств произошедшего, кроме слов собственного источника.

Представитель Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) сказал журналисту Kloop.kg, что пока не может прокомментировать ситуацию, потому что пресс-секретарь «находится в командировке».

В пресс-службе МВД посоветовали обратиться в ГУОБДД для получения информации.

Сама 24.kg со ссылкой на ГУОБДД сообщила, что милиции неизвестно об этом инциденте.

В приемной прокурора Акимбаевой журналисту Kloop.kg категорично заявили, что «такого (ДТП с водителем прокурора) не было», и не стали отвечать на дополнительные вопросы, бросив телефонную трубку.

Повторно связаться с представителем прокуратуры не удалось — либо никто не отвечал на звонки, либо в телефоне были слышны короткие гудки.