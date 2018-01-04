Двойное убийство в новогоднюю ночь: Милиция задержала еще троих подозреваемых

Милиция задержала троих подозреваемых в убийстве двух женщин в селе Беловодское, которое произошло в новогоднюю ночь во время разбойного нападения на жилой дом. Всего милицией задержано шесть подозреваемых в этом преступлении.

УВД Чуйской области сообщило о задержании еще троих подозреваемых в разбойном нападении и двойном убийстве в селе Беловодское Чуйской области в ночь на 1 января.

Задержанные — жители Чуйской области и Бишкека. Их водворили в изолятор временного содержания. Милиция продолжает поиски других участников преступления.

Ранее 2 января милиция задержала троих мужчин, подозреваемых в этом преступлении. У них обнаружили оружие, крупную сумму денег и золотые украшения.

По версии следствия, в ночь с 31 декабря на 1 января грабители забрались в жилой дом в селе Беловодское. Там находились четыре человека — муж, жена, их двухмесячный внук и мать жены.

Грабители убили обеих женщин из дробовика: одна получила выстрел в голову, другая — в спину. Мужчину ранили в подбородок — он госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Ребенка грабители не тронули.

«Преступники получили наводку, что в доме хранится 100 тысяч сомов, и пошли за этими деньгами», — сообщил изданию «Спутник» источник в правоохранительных органах.

По факту этого преступления возбудили уголовное дело по статьям «Разбой» и «Убийство».