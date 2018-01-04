Депутат Бекешев предложил повысить компенсацию за «порочащую информацию» до 20 тысяч сомов

Депутат парламента от СДПК Дастан Бекешев предлагает установить минимальную сумму компенсации в 20 тысяч сомов за публичные заявления, порочащие честь достоинство и деловую репутацию — в том числе, и в социальных сетях.

Редакция Kloop.kg приносит извинения за неверную трактовку законопроекта депутата Дастана Бекешева. Он предложил взыскивать компенсацию в пользу потерпевшего истца, а не налагать штраф.

По мнению Бекешева, нынешняя редакция нормы о защите чести, достоинства и деловой репутации нуждается в доработке из-за того, что появились новые формы распространения «порочащей информации» — посты в социальных сетях.

Им в законопроекте Бекешева уделено много внимания. В нем говорится, что, если «порочащая» публикация была размещена в общем доступе, то и опровержение должно быть открыто для всех пользователей.

Опровержение также должно быть опубликовано на странице в течение длительного времени, а не «на один час или на одну минуту с последующим удалением».

В справке-обосновании законопроекта говорится, что он «не направлен на регулирование интернета».

Бекешев предложил установить минимальную сумму компенсации по искам о защите чести и достоинства — 20 тысяч сомов. Но истец может по-своему желанию потребовать меньшую сумму или же ограничиться только требованием опровержения.

«Судебная практика сложилась таким образом, что потерпевшей стороне присуждаются малые суммы от 1 тысячи до 10 тысяч сомов. Такая практика не позволяет в полной мере защищать гражданину свои нематериальные блага», — считает депутат.

Согласно законопроекту, если информация, распространенная через газеты, телеканалы, радио или интернет-ресуры, будет признана порочащей, то позже они должны будут опубликовать общедоступное опровержение.

Даже если истец обратится в суд после того, как издание-ответчик закрылось, он имеет право на взыскание 10 тысяч сомов для публикации опровержения в других средствах массовой информации.

Бекешев уже внес законопроект на рассмотрение парламента.

Судебные иски о защите чести и достоинства

В 2017 году суды Кыргызстана рассмотрели несколько дел о защите чести, достоинства и деловой репутации известных политиков.

Экс-президент Алмазбек Атамбаев отсудил у интернет-издания «Заноза» и его соучредителей Дины Масловой и Нарына Айыпа, а также у правозащитницы и экс-депутата Чолпон Джакуповой 30 млн сомов за оскорбление чести и достоинства.

Также издание 24.kg и экс-депутат Кабай Карабеков проиграли нынешнему президенту Сооронбаю Жээнбекову в Бишкекском горсуде 10 млн сомов из-за статьи, в которой говорилось, что братья Жээнбекова якобы «связаны с радикальными арабскими организациями».

Активист Адиль Турдукулов был вынужден выплатить 50 тысяч сомов бывшему телохранителю экс-президента Атамбаева Эркину Мамбеталиеву за публикации в соцсети, в которых он назвал его «киллером».