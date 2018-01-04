Правительство создало «Фонд развития природы» для охраны экологии

Премьер-министр Сапар Исаков распорядился учредить «Фонд развития природы». Главной задачей фонда будет защита окружающей среды. Одним из основных спонсоров организации станет «Кумтор Голд Компани», которая внесет единовременный платеж в размере 50 млн долларов.

Основная деятельность новой организации будет направлена на защиту экологии, а также на выполнение Стратегического соглашения по охране окружающей среды между Кыргызстаном и компанией «Центерра Голд Инк», которое стороны заключили в сентябре 2017 года.

Одним из основных спонсоров фонда станет «Кумтор Голд Компани», которая внесет в бюджет организации единовременный платеж в размере 50 млн долларов, а также будет выплачивать еще 2,7 млн долларов ежегодно до конца эксплуатации рудника Кумтор.

«Платежи будут использоваться исключительно для развития охраны окружающей среды и сохранения природных богатств Кыргызстана и развития потенциала специалистов по защите окружающей среды на территории, прилегающей к руднику Кумтор, а также по всей стране», — говорится в постановлении правительства.

В 2017 году в Кыргызстане приняли скандальные поправки в Водный кодекс, разрешающие «Кумтору» разработку двух ледников Давыдова и Лысый.

Поправки в Водный кодекс

Целью поправок власти назвали «бесперебойную работу» главного золотодобывающего предприятия страны — «Кумтора».

Экс-президент Алмазбек Атамбаев подписал поправки 23 ноября 2017 года.

Экс-вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев, который защищал поправки в парламенте, заявлял, что ледники угрожают работе «Кумтора», сползая на карьер.

По информации правительства, ледник Давыдова на сегодняшний день разработан наполовину, а к концу разработки Кумтора от ледника останется 30 процентов.

Ледник Лысый проработан на 10 процентов и после окончания работы Кумтора он уменьшится еще на 10 процентов.

Активисты и экологи выступали против поправок и дважды выходили на митинги перед парламентом, когда депутаты обсуждали этот вопрос.

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