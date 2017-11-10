Правительство хочет разрешить работу на ледниках Давыдова и Лысый для «бесперебойной работы Кумтора»

Вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев заявил, что поправки в Водный кодекс о работе на ледниках Лысый и Давыдов направлены на обеспечение «бесперебойной работы Кумтора». Правозащитники и активисты считают, что поправку нужно отозвать, потому что ее принятие приведет к разрушению экологии.
Зилалиев на круглом столе 10 ноября заявил, что поправка в Водный кодекс, которая разрешает вести деятельность на ледниках Давыдов и Лысый, направлена на «обеспечение бесперебойной работы Кумтора». Оба ледника расположены у рудника Кумтор.
«Я хотел бы вас заверить, у нас нет желания сделать это тихо, из-под полы. Этот законопроект не направлен на то, чтобы давать разрешения на работу на других ледниках. К сожалению, на сегодняшний день мы можем констатировать, что ледники Лысый и Давыдов уже утеряны», — заявил он.
Зилалиев сказал, что есть решения парламента и Верховного суда, которые обязывают правительство обеспечить условия для работы компании.
«Ледники сползают, они угрожают, что работы на руднике встанут, поэтому идет разгрузка ледника. Мы не защищаем только золото, мы все за народное добро. Ценность ледника — это источник воды. Ледники не уходят, вода остается, водный баланс сохраняется», — сказал Зилалиев.
Убытки от остановки Кумтора
По словам члена правления компании «Кумтор Голд Компани» Дуйшена Касенова, приостановить работу компании может сползание ледника Давыдова в карьер.
Он сказал, что сползающий лед приходится перемещать, поэтому и нужна эта поправка в Водный кодекс.
Касенов утверждает, что если ледник сползет в карьер, то предприятие не сможет добыть запланированные 160 тонн золота.
По его словам, если остановить работу рудника хотя бы на три месяца, то повторный запуск обойдется в 150 млн долларов. Эти деньги должно будет выплачивать правительство страны.
Касенов также сказал, что общие потери от остановки предприятия составят 360 млн долларов год.
В этом случае бюджет страны потеряет около 108 млн долларов за год. Около пяти тысяч человек останутся без работы.
«Если говорить о ледниках, как об источнике воды, то здесь я не вижу каких-либо проблем, потому что водный баланс сохраняется, может быть чуть быстрее тают ледники. Мне не нравится, когда говорят “уничтожить ледники”, “разрушить ледники”. Эти ледовые массы перемещаются с одного участка карьера на другой», — сказал он.
По словам представителя Кыргызгидромета, на сокращение площади ледника Давыдова в основном влияет изменение климата, а не деятельность компании.
Отзыв поправки
Правозащитница Калича Умуралиева сказала, что власти хотят принять поправки в Водный кодекс с нарушениями.
«Я считаю, что нужно ставить на первое место возможность нашего существования, как государства, а не как пустыни, откуда все сбегут. Нужно ставить на первое место экологические вопросы. Сегодня я увидела, что у нас есть лоббистские группы, которые лоббируют интересы Кумтора. Давайте лоббировать интересы граждан страны», — сказала она.
По словам эколога Калии Молдогазиевой, власти хотят изменить закон ради «Кумтора».
«Менять законодательство ради одной компании — это абсурд. Раньше давали временные разрешения, и продолжайте давать их дальше, если нужно разгрузить ледник. Вас больше беспокоит, что вы потеряете доступ к золоту», — сказала она.
По ее словам, компания хочет отказаться от выплаты экологического ущерба, внедрив эти поправки.
Правозащитники и активисты потребовали от правительства отозвать поправку, и уже составили письмо на имя премьер-министра Сапара Исакова. Сейчас поправка находится в третьем чтении парламента.
Некоторые из них заявили, что выйдут на митинги и объявят голодовку, если поправку не отзовут.
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