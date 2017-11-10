Правительство хочет разрешить работу на ледниках Давыдова и Лысый для «бесперебойной работы Кумтора»

«Я хотел бы вас заверить, у нас нет желания сделать это тихо, из-под полы. Этот законопроект не направлен на то, чтобы давать разрешения на работу на других ледниках. К сожалению, на сегодняшний день мы можем констатировать, что ледники Лысый и Давыдов уже утеряны», — заявил он.