Умер сатирик Михаил Задорнов

Юморист и писатель Михаил Задорнов умер в возрасте 69 лет. Смерть сатирика подтвердила телеведущая Регина Дубовицкая.

О смерти Задорнова сообщил телеканал РЕН ТВ, с которым сотрудничал артист. Позже информацию о смерти подтвердила телеведущая Регина Дубовицкая.

«Да, действительно, Михаил Николаевич скончался. Больше ничего не могу сказать, информация неожиданная», — сказала Дубовицкая.

Летом 2016 года артист отменил все запланированные выступления из-за обострения болезни. В октябре того же года сатирик сообщил о том, что ему диагностировали рак мозга.

Карьера артиста

Михаил Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале. Он начал выступать на сцене в середине 1970-х в студенческом театре.

Позже он писал монологи для артистов и коллег, а затем стал выступать самостоятельно и обрел популярность. Руководил блоком сатиры и юмора в журнале «Юность».

За свою жизнь он написал более десяти книг в жанре лирических и сатирических рассказов.

Задорнов особенно часто в своих монологах критиковал западную культуру и стиль жизни.

Кроме того, он занимался исследованиями этимологии русских слов и истории славянства, однако научное сообщество критиковало его работы.