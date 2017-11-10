Аким Алматы предлагает «вкусно» поесть за 500 тенге, алматинцы уверяют — это невозможно

Аким Алматы Бауыржан Байбек заявил, что можно «вкусно» покушать в городских ресторанах за 500 тенге. Пользователи соцсетей подшучивают над заявлением акима, а журналисты доказали, что это невозможно.

На пресс-конференции в Астане 9 ноября Байбек заявил, что в алматинских ресторанах можно «вкусно и дешево» поесть за 500 тенге (около 100 сомов).

«Сегодня иностранцу в ресторане можно за 500 тенге вкусно покушать. Это очень дешево», — сказал аким.

Этим примером он пытался объяснить, почему Алматы, по его мнению, один из самых привлекательных в мире городов для жизни и работы.

Согласно рейтингу Worldwide Cost of Living 2016, составленному журналом The Economist, Алматы входит в десятку самых дешевых городов мира.

Реакция на заявление мэра

Пользователи соцсетей начали шутить над предложением акима и требовать обеды за 500 тенге.

Кроме того, казахские журналисты выяснили, что в алматинских общепитах невозможно заказать обед за 500 тенге.

В среднем, чек за обед в столовых составляет 1150 тенге, перекус в донерной стоит 1500 тенге, а комбо-меню в фаст-фуде стоит в среднем 1100 тенге.

Художник Марат Дильманов предложил выпустить новую купюру номиналом в 500 тенге с изображением акима.

А вы видели такие 500 тенге ? Posted by Murat Dilmanov on Thursday, November 9, 2017

«Я от Байбека»

После заявления Байбека, некоторые алматинские кафе и рестораны запустили однодневную акцию. Любому посетителю, который скажет кодовую фразу «Я от Байбека» продадут порцию еды и напиток за 500 тенге.

Акция будет действовать только 10 ноября.