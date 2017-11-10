Стивена Сигала обвинили в сексуальных домогательствах

Уже четыре актрисы рассказали о домогательствах и непристойном поведении Стивена Сигала. Актер приставал к ним, встречал их в халате на голое тело и даже демонстрировал половые органы.

Актриса Порша де Росси заявила, что в конце 1980-х годов Стивен Сигал пригласил ее для финальных проб к себе в офис.

«Он посадил меня и расстегнул свои кожаные штаны. Я убежала и позвонила своему агенту. Она невозмутимо ответила: „Ну, я не знала, в твоем ли он вкусе“», — написала у себя в твиттере Порша де Росси.

Ранее в начале ноября своими воспоминаниями о Стивене Сигале поделилась 51-летняя актриса Джулиана Маргулис. По ее словам, когда ей было 23 года, директор по кастингу пригласил ее на встречу с актером.

Когда Маргулис поднялась в номер к Сигалу, директора по кастингу там не было, а сам актер был вооружен пистолетом.

Маргулис убежала, и после этого избегала просьб ассистентов и директоров по кастингу встретиться с актерами и режиссерами в отеле.

Именно поэтому она в свое время отказалась встречаться с кинопродюсером Харви Вайнштейном, ассистентка которого попросила подняться к нему в номер для обсуждения роли.

Сигала также обвинили в домогательствах журналистка Лиза Герреро и актриса Рей Дон Чонг.

Лизу Герреро актер пригласил на «прослушивание» в свой особняк в 1997 году. Журналистка и актриса настояла на присутствии кастинг-директора, но когда она прибыла к Сигалу, он встретил их в шелковом кимоно, надетом на голое тело.

Герреро на протяжении многих лет рассказывала об этом случае, предупреждая молодых актрис.

Рей Дон Чонг утверждает, что в 1980-х годах агентство отправило ее на кастинг в отель к Стивену Сигалу.

Это был поздний вечер, и агентство извинилось за поздний час и место. В отеле актрису попросили подняться к актеру в номер.

Он открыл дверь в халате, сел на кресло и показал ей свои половые органы.

Когда она отказалась входить в номер, он попросил разрешения потрогать ее шелковую блузку. Спустя несколько лет после этого Сигал прислал актрисе серию секс-сообщений, хотя она отказывалась работать с ним.

В домогательствах Стивена Сигала обвиняют не впервые.

В 2010 году в суд на него подала Кайден Нгуен. Она сказала, что ее наняли в качестве помощницы, но актер домогался до нее. Кроме того, он держал в офисе специальных женщин для удовлетворения сексуальных потребностей.

В 1998 году о приставаниях Сигала рассказала актриса Дженни МакКарти. Она утверждала, что на прослушивании актер постоянно просил ее снять платье.

Стивен Сигал — голливудский актер боевиков, популярных в 1980-х годах. Он приезжал в Кыргызстан на открытие вторых Всемирных игр кочевников, а в сентябре 2017 года премьер-министр Сапар Исаков предложил Сигалу кыргызское гражданство.

«Мы очень рады видеть вас снова в нашей стране. Ваш прошлогодний визит на играх кочевников произвел большое впечатление на мировое сообщество. […] Вам надо становиться гражданином Кыргызстана», — предложил премьер-министр.

Стивен Сигал отказался от предложения.

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