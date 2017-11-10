Ош: Милиционера задержали с поличным за взятку

В Оше задержали сотрудника управления по борьбе с наркотиками за вымогательство взятки. По данным следствия, он без оснований водворил автомобиль ошанина на штрафстоянку и потребовал у него 300 долларов за возврат машины.

В службу внутренних расследований МВД обратился житель Оша. По его словам, 28 октября его машину после преследования остановил милиционер, а затем без объяснения причин забрал у него ключи и техпаспорт.

Позже потерпевший нашел свою машину на штрафстоянке Ошского управления по борьбе с наркотиками. Милиционер начал требовать с мужчины 300 долларов за возврат документов и ключей от автомобиля.

Подозреваемого лейтенанта милиции задержали с поличным 9 ноября во дворе Ошского управления по борьбе с наркотиками после получения взятки в 10 тысяч сомов. Его водворили в изолятор временного содержания.

Прокуратура Ошской области возбудила уголовное дело по статьям «Вымогательство взятки» и «Злоупотребление должностным положением».

Расследование ведет управление Госкомитета нацбезопасности по Ошской области.

Фото иллюстративное.

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