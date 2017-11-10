На кыргызско-казахской границе вновь образовались заторы из грузовых фур

Скопление из 300 грузовых машин наблюдается на двух контрольно-пропускных пунктах «Ак-Тилек» и «Чон-Капка» на кыргызско-казахской границе. Казахские пограничники пропускают примерно по четыре машины в час, объясняя задержки «неисправностью компьютеров».

В пресс-службе пограничной службы Кыргызстана сообщили, что на КПП «Чон-Капка» в Таласе зафиксирован затор на 144 автомобиля — в основном, это грузовые фуры и пустые микроавтобусы.

По словам представителя пресс-службы, казахская сторона объяснила медленный пропуск грузовых машин «неисправностью компьютеров и весов». Легковые машины пересекают границу в обычном режиме.

По информации Погранслужбы, заторы также наблюдаются на КПП «Ак-Тилек» — на утро 10 ноября в очереди стоят 150 грузовых машин.

Дипломатический скандал

Ситуация на кыргызско-казахской границе усугубилась после критики президента Алмазбека Атамбаева в адрес властей Казахстана. В частности, он обвинил их в «разворовывании» богатств страны.

После этого 10 октября казахские пограничники усилили режим пропуска граждан через границу — на пропускных пунктах начали скапливаться очереди и появились автомобильные заторы.

С 18 октября ситуация облегчилась, когда правительства двух стран договорились об облегченном пропуске через границу граждан и пустых автомобилей.

Однако вопрос упрощенного пропуска фур с грузами до сих пор не решен. К 8 ноября на кыргызско-казахском КПП «Ак-Тилек» оставалось всего 45 грузовых фур. Казахские пограничники начали в ускоренном режиме пропускать пустые и транзитные фуры.

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