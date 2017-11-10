Минэкономики: 11 ведомств Кыргызстана не получат деньги из-за отказа от казахской помощи

Министерство экономики опубликовало отчет, согласно которому 11 ведомств в Кыргызстане по получат необходимое финансирование из-за денонсации соглашения с Казахстаном. Ранее депутаты парламента в третьем чтении одобрили законопроект об отказе от 100 млн долларов, которые должен был выделить Казахстан.

Согласно информации Минэкономики, первый денежный транш от Казахстана в сумме $41 млн предназначался для следующих ведомств Кыргызстана:

Таможенная служба — 3 286 800 долларов;

Департамент профилактики заболеваний при Минздраве — 5 199 463 долларов;

Департамент лекарственного обеспечения при Минздраве — 1 863 523 долларов;

Госагентство связи — 553 000 долларов;

МЧС — 749 621 долларов;

Центр стандартизации при Минэкономики — 4 622 486 долларов;

«Центр единого окна» при Минэкономики — 1 698 700 долларов;

«Кыргызтемиржолу» — 577 840 долларов;

Министерство сельского хозяйства — 6 166 281 долларов;

Госинспекция ветеринарной и фитосанитарной безопасности — 15 833 718 долларов;

Департамент драгоценных металлов при Минфине — 486 663 долларов;

Соглашение о выделении $100 млн президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал в июле.

В Кыргызстане на выделенные деньги планировали создать лаборатории. Однако вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев заявил, что правительство Кыргызстана уже построило все необходимые лаборатории.

Отказ от $100 млн ранее поддержал и президент Алмазбек Атамбаев, заявив 15 октября, что Кыргызстан «не нуждается» в казахской помощи.

«Сейчас меня упрекают тем, что казахи дают нам $100 млн […]. Это называется техническая помощь. Они прождали три года, пока мы не пришли с проблемами к ним. Честно сказать, нам такая помощь не нужна», — сказал президент.

Правительство Кыргызстана направило документ в парламент 20 октября после ухудшения ситуации на кыргызско-казахской границе.

Дипломатический скандал

Ситуация на границе Кыргызстана и Казахстана усугубилась после критики президента Алмазбека Атамбаева в адрес властей Казахстана. В частности, он обвинил их в «разворовывании» богатств страны.

После этого 10 октября казахские пограничники усилили режим пропуска граждан через границу — на пропускных пунктах начали скапливаться очереди и появились автомобильные заторы.

Такая ситуация сохранялась до 18 октября — когда правительства двух стран договорились об облегченном пропуске через границу граждан и пустых автомобилей. Однако вопрос упрощенного пропуска фур с грузами до сих пор не решен.

К 8 ноября на кыргызско-казахском КПП «Ак-Тилек» осталось всего 45 грузовых фур. Казахские пограничники начали в ускоренном режиме пропускать пустые и транзитные фуры.

Однако к 10 ноября на КПП «Ак-Тилек» снова образовалась пробка из 150 машин, а на таласском КПП «Чон-Капка» 144 фуры. Казахские пограничники объяснили заторы техническими причинами.

По теме: