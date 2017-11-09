Парламент окончательно одобрил отказ от помощи Казахстана в 100 млн долларов

Депутаты в третьем чтении одобрили законопроект о денонсации соглашения о технической помощи от Казахстана в 100 млн долларов. Теперь законопроект должен подписать президент. Это решение принято на фоне дипломатического скандала между властями двух стран.

Депутаты Жогорку Кенеша в третьем чтении приняли закон об отказе от технической помощи от Казахстана в 100 млн долларов. Это решение поддержали 105 депутатов.

Чтобы законопроект о денонсации соглашения вступил в силу, его должен подписать президент.

Кыргызстан и Казахстан договорились о выделении 100 млн долларов еще в 2014 году. Однако казахская сторона так и не перевела эту сумму Кыргызстану.

В Кыргызстане на выделенные деньги планировали создать лаборатории.

Вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев заявил, что правительство Кыргызстана уже построило все необходимые лаборатории на свои деньги.

«Мы уже создали лаборатории за счет бюджета, не дожидаясь их помощи, и построим еще. Конечно, нам будет тяжело, но если мы не будем уважать себя, никто нас не будет уважать, потому и решили денонсировать», — заявил Зилалиев.

Отказ от $100 млн ранее поддержал и президент Алмазбек Атамбаев, заявив 15 октября, что Кыргызстан «не нуждается» в казахской помощи.

«Сейчас меня упрекают тем, что казахи дают нам $100 млн […]. Это называется техническая помощь. Они прождали три года, пока мы не пришли с проблемами к ним. Честно сказать, нам такая помощь не нужна», — сказал президент.

Правительство Кыргызстана направило документ в парламент 20 октября после ухудшения ситуации на кыргызско-казахской границе.

Соглашение о выделении $100 млн президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал в июле. Первый транш в $41 млн должен был прийти в Кыргызстан в ноябре.

Дипломатический скандал

Ситуация на границе Кыргызстана и Казахстана усугубилась после критики президента Алмазбека Атамбаева в адрес властей Казахстана. В частности, он обвинил их в «разворовывании» богатств страны.

После этого 10 октября казахские пограничники усилили режим пропуска граждан через границу — на пропускных пунктах начали скапливаться очереди и появились автомобильные заторы.

Такая ситуация сохранялась до 18 октября — когда правительства двух стран договорились об облегченном пропуске через границу граждан и пустых автомобилей. Однако вопрос упрощенного пропуска фур с грузами до сих пор не решен.

К 8 ноября на кыргызско-казахском КПП «Ак-Тилек» осталось всего 45 грузовых фур. Казахские пограничники начали в ускоренном режиме пропускать пустые и транзитные фуры. На остальных КПП заторов не наблюдалось.

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