Депутаты Жогорку Кенеша во втором чтении одобрили законопроект об отказе от помощи в 100 млн долларов со стороны Казахстана. Это решение принято на фоне дипломатического скандала между Кыргызстаном и Казахстаном.

Пресс-служба Жогорку Кенеша сообщила, что на заседании 2 ноября за денонсацию соглашения с Казахстаном проголосовали 92 депутата.

Во время обсуждения законопроекта вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев заявил, что страны договорились о выделении Казахстаном 100 млн долларов еще в 2014 году. Однако, по его словам, казахская сторона до сих пор их не перевела.

На эти деньги правительство Кыргызстана планировало создать лаборатории.

«Мы уже создали лаборатории за счет бюджета, не дожидаясь их помощи, и построим еще. Конечно, нам будет тяжело, но если мы не будем уважать себя, никто нас не будет уважать, потому и решили денонсировать», — сказал Зилалиев.

Кыргызское правительство решило отказаться от помощи после дипломатического скандала между двумя странами.

Дипломатический скандал

Ситуация на границе Кыргызстана и Казахстана усугубилась после критики президента Алмазбека Атамбаева в адрес властей Казахстана. В частности, он обвинил их в «разворовывании» богатств страны.

После этого 10 октября казахские пограничники усилили режим пропуска граждан через границу — на пропускных пунктах начали скапливаться очереди и появились автомобильные заторы.

Такая ситуация сохранялась до 18 октября — когда правительства двух стран договорились об облегченном пропуске через границу граждан и пустых автомобилей. Однако вопрос упрощенного пропуска фур с грузами до сих пор не решен.

На 1 ноября 2017 года на кыргызско-казахских пунктах пропуска скопилось более 700 груженых фур.

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