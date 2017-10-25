Депутаты Жогорку Кенеша одобрили в первом чтении законопроект о разрыве соглашения, которое предполагало выделение Казахстаном $100 млн долларов Кыргызстану. Кыргызское правительство решило отказаться от помощи после дипломатического скандала между двумя странами.

За разрыв соглашения с Казахстаном проголосовали 108 из 120 депутатов.

Во время обсуждения законопроекта вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев рассказал, что страны договорились о выделении Казахстаном 100 млн долларов еще в 2014 году. Однако, по его словам, казахская сторона до сих пор их не перевела.

На эти деньги правительство Кыргызстана планировало создать лаборатории.

«Мы уже создали лаборатории за счет бюджета, не дожидаясь их помощи, и построим еще. Конечно, нам будет тяжело, но если мы не будем уважать себя, никто нас не будет уважать, потому и решили денонсировать», — сказал Зилалиев.

Парламент должен рассмотреть законопроект о денонсации соглашения с Казахстаном на общих слушаниях в еще двух чтениях.

Отказ от $100 млн ранее поддержал и президент Алмазбек Атамбаев, заявив 15 октября, что Кыргызстан «не нуждается» в казахской помощи.

«Сейчас меня упрекают тем, что казахи дают нам $100 млн […]. Это называется техническая помощь. Они прождали три года, пока мы не пришли с проблемами к ним. Честно сказать, нам такая помощь не нужна», — сказал президент.

Правительство Кыргызстана направило документ в парламент 20 октября после ухудшения ситуации на кыргызско-казахской границе.

Соглашение о выделении $100 млн президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал в июле этого года. Деньги должны были потратить на составление дорожных карт по присоединению Кыргызстана к ЕАЭС, на обустройство и техническое оснащение таможенных пунктов, а также на совершенствование ветеринарной и карантинной систем.

Дипломатический скандал

Кыргызско-казахские отношения ухудшились после речи Атамбаева 7 октября, где он негативно высказался о властях Казахстана.

Вскоре после этого начались проблемы с пересечением кыргызско-казахской границы — на пропускных пунктах начали скапливаться очереди и появились автомобильные заторы.

Казахские пограничники объяснили это «плановой операцией» по выявлению террористов и контрабандистов.

Ситуация на границе начала улучшаться после двусторонних переговоров правительств стран 18 октября в Астане — физические лица, пустые автомобили и пассажироперевозчики стали пересекать границу в ускоренном режиме.

Вопрос о груженных фурах чиновники пообещали решить в течение пяти дней, однако ситуация на границе остается прежней. По данным Погранслужбы, на 25 октября на пропускном пункте «Ак-Тилек» в очереди стоят около 500 грузовиков.

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