Депутаты поддержали кандидатуру Дастана Джумабекова на пост спикера парламента от фракции «Кыргызстан». Джумабеков займет место Чыныбая Турсунбекова, который сложил с себя полномочия утром 25 октября.

Парламентарии выбирали спикера из двух кандидатов.

Коалиция большинства выдвинула в качестве кандидата на пост спикера депутата от фракции «Кыргызстан» Дастана Джумабекова.

Оппозиция выдвинула на эту должность Исхака Масалиева от фракции «Онугуу — Прогресс».

За кандидатуру Джумабекова проголосовали 80 парламентариев, за его соперника — Исхака Масалиева — отдали голоса 32 человека, против всех проголосовали всего пять депутатов.

Джумабеков заявил во время своего выступления перед депутатами, что будет работать над улучшением связи между народом и депутатами.

«Если я буду торага, то буду улучшать авторитет Жогорку Кенеша. Необходимо развивать связь между депутатами и избирателями. Надо усиливать позиции и стать мобильным органом, который станет отвечать современным требованиям и работать на благо на наших граждан», — сказал он.

Ранее два других претендента — Иса Омуркулов от фракции СДПК и Аскарбек Шадиев от фракции «Бир Бол» отказались выдвигать свои кандидатуры на этот пост.

Дастан Джумабеков родился в 1976 году в Таласской области.

В 2001 году окончил Кыргызский национальный университет по специальности юриспруденция.

В октябре 2010 года избран депутатом парламента V созыва по списку политической партии «Ата-Журт». В октябре 2015 года переизбран депутатом по списку политической партии «Кыргызстан».

Отставка Чыныбая Турсунбекова

Джумабеков сменит посту Чыныбая Турсунбекова, который объявил о сложении с себя полномочий утром 25 октября.

Турсунбеков заявил, что уходит с поста чтобы «снизить температуру в стране».

«Полтора года я старался всегда объективно работать и оправдать оказанное мне доверие. Выборы подогрели температуру в стране, и для того, чтобы снизить ее, я думаю, мне надо уйти в отставку», — сказал Турсунбеков.

Некоторые депутаты предположили, что Турсунбеков снял свою кандидатуру из-за разногласий в Социал-демократической партии, в которой он состоит. Однако лидер СДПК Иса Омуркулов опроверг эти предположения, заявив, что «на него никто не давил».

В июле 2017 года Турсунбеков заявил, что планирует участвовать в президентских выборах.

Его заявление раскритиковал президент Алмазбек Атамбаев, предложив ему выйти из состава СДПК, поскольку решение Турсунбекова шло вразрез с решением партийного большинства.

После этого Турсунбеков заявил, что не хочет быть «яблоком раздора», поэтому не будет выдвигаться в качестве кандидата в президенты и останется на должности спикера.

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