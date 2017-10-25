Имя и идеи «вождя» компартии Китая Си Цзиньпина внесли в устав (Конституцию) компартии. Это произошло впервые со времен Мао Цзэдуна — основателя партии и первого лидера коммунистического Китая.

Си Цзиньпина утвердили на второй срок в должности генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии. Кроме того, его переизбрали на должность Центрального военного совета — высшего военного органа страны.

Помимо этого, имя Цзиньпина, его политические идеи о развитии страны внесли в обновленный устав партии.

Это второй случай, когда имя лидера компартии упоминается в главном документе партии при жизни правителя.

До него при жизни был увековечен только Мао Цзэдун — основатель партии и первый лидер Китайской Народной Республики. Дэн Сяопин был упомянут в уставе компартии после смерти.

Решение приняли 24 октября на 19 съезде Коммунистической партии Китая.

По мнению представителя аналитического центра Карнеги в Москве Александра Габуева — это «важный шаг для усиления позиций Цзиньпина внутри партии».

По словам другого эксперта Александра Лукина, власть Си Цзиньпина «настолько сильна», что его начали ставить в один ряд с Мао Цзэдуном.

«Вообще он очень сильно укрепил свою власть еще до съезда. Практически все направления политические взял в свои руки. Поэтому можно сказать, что дело идет к культу личности», — сказал проректор дипломатической академии МВД Александр Лукин.

Си Цзиньпинь возглавляет Коммунистическую партию с 2012 года. Спустя год его утвердили на должность председателя Китайской республики — главы государства — на которой он пробудет до 2018 года.

Коммунистическая партия с момента провозглашения Китайской Народной Республики в 1949 году является правящей партией и основной политической силой в стране.

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