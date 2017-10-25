В Японии выходит в прокат фильм Bravestorm о борьбе почти вымершего человечества с инопланетной расой кыргыз. Главным героям необходимо вернуться в прошлое и построить робота для борьбы с захватчиками.

Сюжет фильма переносит зрителя в Токио 2050 года. Человечество почти уничтожено из-за вторжения инопланетных захватчиков — кыргызов, которые стремятся к тому, чтобы сделать атмосферу на Земле смертельной для людей.

Пятеро главных героев — братья Касуга — стремятся к уничтожению инопланетян. Они смогли выкрасть у пришельцев-кыргызов технологии для изготовления боевых роботов и решили построить машину времени. Они решают отправить команду в 2015 год, чтобы успеть построить робота до вторжения кыргызов.

Для этой миссии братья Касуга отправляют в прошлое Харуку и Коджи — Харука обладает супер силами, а у Коджи есть супер костюм. У них также есть специальное устройство для идентификации инопланетян.

Прибыв в 2015 год, Харука и Коджи отправляются на поиски ученого по имени Кеничиро Куренай. С помощью украденных данных, они приступают к постройке гигантского боевого робота — Красного Барона, чтобы, управляя им, одолеть робота захватчиков-кыргызов — Черного Барона.

Для управления роботом нужен младший брат Кеничиро — Кен Куренай. Только он способен управлять боевой машиной для уничтожения Кыргызов-захватчиков. Кен — профессиональный боксер, и героям необходимо разыскать его для победы над Кыргызом-захватчиком.

В конце фильма зрителя ждет эпичная битва между человечеством и Кыргызами, которые, управляя гигантскими боевыми роботами, разрушают Токио.

Bravestorm является ремейком и объединением сериалов, которые выходили в 1970 году — «Серебряная маска» и «Супер робот Красный Барон». В них отсылок к кыргызам нет. Фильм выйдет в прокат 10 ноября, его бюджет составил 20 млн долларов.