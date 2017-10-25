Журналисты-расследователи из OCCRP нашли у троих приближенных российского президента Владимира Путина активы на миллионы долларов. Все трое не занимают никаких высокопоставленных должностей и не смогли объяснить происхождение миллионов на своих счетах.

OCCRP опубликовал расследование о трех «друзьях» Путина, которые, получая среднюю зарплату, смогли накопить активы на сумму более 500 млн долларов.

Ими оказались друзья президента Петр Колбин и Сергей Ролдугин, а также его родственник Михаил Шеломов. Они владеют миллионами долларов, но ведут непубличную, тихую и скромную жизнь.

Михаил Шеломов — 49-летний сын двоюродной сестры Владимира Путина

Журналисты OCCRP выяснили, что Шеломов последние десять лет работает специалистом в петербургском филиале госкомпании по транспортировке нефти «Совкомфорт».

Зарплата на подобной должности составляет около 40 тысяч рублей или примерно 8400 тысяч долларов в год.

Однако несмотря на это, Шеломов является владельцем компании «Акцепт», активы которой составляют 573 млн долларов. По мнению журналистов, эта компания не занимается никакой коммерческой деятельностью и была создана исключительно для хранения акций других компаний.

Сергей Ролдугин — виолончелист, друг детства Путина и крестный отец его дочери

Сам Ролдугин утверждает, что никогда не занимался бизнесом. Но по данным «панамских документов», ему напрямую или косвенно принадлежат несколько офшорных компаний, которые получают деньги от российских госбанков и фирм, владельцами которых являются состоятельные друзья Путина.

В расследовании журналистов указано, что через офшорные компании музыканта прошли два миллиарда долларов.

Издание Foreign Affairs тогда процитировало Путина, заявившего, что Ролдугин честно заработал свои деньги и собирался использовать их для покупки музыкальных инструментов и передачи благотворительным организациям.

Петр Колбин — еще один друг детства Путина

По сведениям журналистам, Колбин долгое время работал мясником. Но при этом оказался акционером компании, которая продавала около трети добываемой нефти в России.

Уильям Браудер — международный финансист и инвестор — назвал Шеломова, Ролдугина и Колбина «номинальным владельцем» своих активов. По его мнению, в действительности они принадлежат Владимиру Путину.