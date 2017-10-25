Министр экономики Кыргызстана Артем Новиков заявил в Ереване, что Казахстан не предоставит «свободное передвижение» через границу даже после подписания дорожной карты.

Министр экономики Кыргызстана Артем Новиков сказал журналистам после заседания межправсовета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Ереване, что казахская сторона «не откроет» границу в прежнем режиме.

«Сегодня Казахстан нас проинформировал, что даже с учетом подписания дорожной карты границы не откроются, свободного передвижения не будет. Поэтому подписание документа сегодня не состоялось», — сказал Новиков.

Тем не менее, кыргызская и казахская стороны нашли полное понимание по 43 из 48 пунктов дорожной карты. По словам Новикова, пункты, в основном, формировали обязательства Кыргызстана.

Новиков добавил, что дальнейшая работа по этому вопросу будет происходить с учетом механизмов ЕАЭС.

До этого глава казахского правительства Бакытжан Сагинтаев заявил на заседании межправсовета ЕАЭС, что действия Казахстана на границе направлены на снижение объемов контрабанды. По его словам, самое большое количество контрабанды идет из Кыргызстана.

Сагинтаев заявил, что по вине Кыргызстана ЕАЭС потерял за 8 месяцев 2017 года 2,68 млрд долларов.

«Мы хотим сказать, что вся работа, которая ведется на границе, не направлена в отношении кыргызской стороны каким-либо образом», — заявил премьер-министр Казахстана.

В свою очередь, премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков обратил внимание на очереди на границе.

«Нам тоже есть, что сказать. Я хотел бы обратить внимание на многокилометровые пробки на границе, которые реально вызывают возмущение граждан обоих государств, потому что там стоят не только грузы Кыргызстана, но и Казахстана», — сказал Исаков.

По словам Новикова, проблема контрабанды существует не только в Кыргызстане, но и во всех странах ЕАЭС. Он сказал, что Китай показал объем экспорта в Казахстан по итогам 2015 года на уровне $8,5 млрд, а Казахстан показал импорт около $5 млрд.

Дипломатический скандал

Ситуация на кыргызско-казахской границе ухудшилась после выступления президента Алмазбека Атамбаева 7 октября перед учителями.

Во время своей поздравительной речи, Атамбаев раскритиковал власти Казахстана, обвинив их в том, что они «любят Бакиева» и разворовывают «богатства страны».

После этого 10 октября казахские пограничники усилили режим пропуска граждан через границу— на пропускных пунктах начали скапливаться очереди и появились автомобильные заторы.

Такая ситуация сохранялась до 18 октября — правительства двух стран договорились об облегченном пропуске через границу граждан и пустых автомобилей. Сейчас главная проблема — низкая скорость пропуска грузовых фур через границу со стороны казахских пограничников.

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