Причиной исключения из фракции Тазабека Икрамова, Камчыбека Жолдошбаева и Алмаза Жутанова назвали «интриги» и «распространение неверной информации».

Депутат «Онугуу-Прогресс» Тынчтыкбек Шайназаров утверждает, что Икрамова, Жолдошбаева и Жутанова исключили за то, что они «не поддерживали политику фракции».

«Они были исключены в связи с тем, что проводят политику, которая идет вразрез с решениями, которые были приняты. Они устраивали всякие интриги, распространяли неверную информацию. Вот такие грязные вещи стали причиной такого решения. В нашей фракции должно быть согласие и большинство обязаны поддерживать политику фракции», — сказал Шайназаров.

По словам исключенного из партии Тазабека Икрамова, это решение приняли на экстренном заседании потому, что депутаты «испугались инициативы смены лидера фракции».

«Они боятся, что будет инициирована смена лидера лидера фракции. Поэтому в спешном порядке и вывели нас из фракции», — сказал Икрамов.

Партию «Онугуу-Прогресс» возглавляет Бакыт Торобаев — один из кандидатов на прошедших президентских выборах 15 октября.

Он сошел с гонки, чтобы поддержать экс-премьер-министра Омурбека Бабанова. У партии 13 мандатов в парламенте.

В марте этого года другая политическая партия исключила одного из своих членов.

СДПК посчитала, что позиция Жанара Акаева «не совпадает с позицией партии».

Исключение Акаева произошло через пять дней после его участия в марше свободы в Бишкеке 18 марта.

Несмотря на выход из состава фракции, он остался депутатом Жогорку Кенеша.

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