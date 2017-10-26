Сотрудник Нарынского областного УВД выстрелил из пистолета когда осматривал свое оружие. Пуля попала в грудь другого милиционера, мужчина скончался на месте.

Инцидент произошел вечером 25 октября в дежурной части Нарынского областного УВД.

В оружейной комнате один из милиционеров при сдаче пистолета Макарова выстрелил из него в своего коллегу.

По информации МВД, выстрел был произведен «непроизвольно».

«Выстрел из пистолета раздался, когда милиционер решил осмотреть оружие. Пуля попала в грудь напарника, от полученного огнестрельного ранения пострадавший скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба МВД.

По данным пресс-службы, на место происшествия выехал заместитель министра внутренних дел Алмаз Орозалиев.

Милиция Нарынской области начала служебное расследование по факту неосторожного обращения с табельным оружием.

МВД утверждает, что «строгие меры дисциплинарного характера» применят и к руководству дежурной части.

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