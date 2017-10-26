Национальная партия Новой Зеландии выплатит американскому рэперу Эминему компенсацию в 412 тысяч долларов. Суд постановил, что партия незаконно использовала его песни и не соблюдала авторские права.

Верховный суд Новой Зеландии 25 октября постановил Национальной партии выплатить компенсацию американскому рэперу Эминему в размере 412 тысяч долларов.

Суд признал, что партия нарушила авторские права исполнителя, использовав песню, которая «достаточно похожа» на композицию Lose Yourself американского певца.

«Такое использование не одобрили бы ни Эминем, ни Eight Mile Style (музыкальный лейбл рэпера — примечание редакции)», — написано в решении суда.

Новозеландская национальная партия в 2014 году в своей предвыборной рекламе использовала композицию, похожую по звучанию на песню Эминема.

Лейбл «Eight Mile Style» подал на партию в суд после этого случая, обвиняя её в незаконном использовании песни. Слушания начались в мае этого года.

Адвокаты партии утверждали, что использованная песня — это не Lose Yourself, а композиция Eminem-esque, купленная в музыкальной библиотеке.

Сторона обвинения заявила, что партия использовала «культовую» песню рэпера, которая считается «драгоценным камнем» в репертуаре исполнителя.

Маршал Брюс Мэтерс III, более известный под псевдонимом Эминем, — американский рэп-музыкант, музыкальный продюсер и актер.

Он продал более 100 млн копий своих альбомов и был неоднократным лауреатом премии «Грэмми». Журнал Rolling Stone поставил его на 83 место в списке «самых великих артистов всех времен».

Песня Lose Yourself выпущена в 2002 году в сборнике саундтреков к фильму «Восьмая миля», в которой Эминем сыграл главную роль. Композиция вошла в список 500 величайших песен по версии Rolling Stone.

Эминем получил за нее премию «Оскара» в 2003 году в номинации «Лучший саундтрек». За эту песню музыкант также удостоился премий «Грэмми», «Золотой Глобус» и кинонаграду MTV.

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