Сотрудники милиции задержали двух иностранцев, которые якобы выманивали у людей деньги, пообещав удвоить эту сумму при помощи превращения черной бумаги в долларовые купюры. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, задержанных водворили в изолятор.

Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила, что милиционеры задержали 53-летнего гражданина Камеруна и 50-летнего гражданина Гвинеи по подозрению в мошенничестве.

По версии милиции, иностранцы «выманивали» у доверчивых граждан деньги, пообещав удвоить полученную сумму с помощью превращения обычного листа черной бумаги в долларовые купюры.

В правоохранительные органы обратился бишкекчанин, которого подозреваемые пригласили на съемную квартиру, чтобы продемонстрировать свои способности, и попросили его принести 20 тысяч евро.

Прибывшие на место милиционеры обнаружили в квартире иностранцев медицинские маски, конверты, порошок черного цвета и прозрачную жидкость.

Иностранцев водворили в изолятор временного содержания и возбудили по факту мошенничества уголовное дело.