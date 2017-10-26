В Бишкеке ночью 26 октября убили сотрудника уголовного розыска Первомайского УВД. Неизвестный нанес милиционеру ножевое ранение и тот скончался на месте. Ведется следствие.

Преступление произошло ночью 26 октября. По информации МВД, коллеги милиционера довезли его до пересечения улиц Боконбаева и Исанова, где он и остался.

Позже в милицию поступила информация о том, что в этом районе обнаружили тело мужчины.

Прибывшие на место сотрудники милиции опознали в убитом своего коллегу.

Погибший милиционер был старшим лейтенантом, ему было 25 лет. По информации МВД, в день убийства он вышел в отпуск из-за того, что планировал сыграть свадьбу.

По факту убийства сотрудника милиции возбуждено уголовное дело.

Фото иллюстративное

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