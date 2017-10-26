Алмазбек Курманалиев назначен секретарем Совета безопасности. Соответствующий указ подписал президент Алмазбек Атамбаев. Жениш Разаков, который ранее занимал эту должность, стал советником президента.

Указ о назначении Курманалиева на должность секретаря Совета безопасности был подписан президентом 26 октября.

До этого Курманалиев занимал должность заместителя секретаря Совета безопасности.

Бывший секретарь Совета безопасности Жениш Разаков теперь назначен на должность советника президента.

Кроме Разакова, в число советников Атамбаева входит Мира Карабаева.

Фото: Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев

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