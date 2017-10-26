В Кочкорском районе Нарынской области стоматологи Центра семейной медицины обманным способом присвоили себе 667 тысяч сомов. Возбуждено уголовное дело. Его расследует ГКНБ по Нарынской области.

По данным следствия, врачи-стоматологи Центра семейной медицины (ЦСМ) Кочкорского района вносили ложные данные в журнал приема пациентов с 2014 по 2016 годы.

Таким образом, они присвоили себе 667 тысяч сомов за лечение пациентов.

Следствие также установило, что в ЦСМ незаконно начислялись надбавки к зарплате врача-психиатра за якобы высшую категорию врача-нарколога, которой у него не было.

В результате действия сотрудников ЦСМ причинили ущерб государству на сумму 697 тысяч сомов.

Прокуратура Кочкорского района возбудила уголовное дело по статьям «Присвоение и растрата вверенного имущества» и «Халатность».

Уголовное дело передали в Управление ГКНБ по Нарынской области для дальнейшего расследования.

Фото иллюстративное.

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