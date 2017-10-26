Депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов считает, что мечети и медресе должны вносить меньшую оплату за электричество, чем промышленные объекты.

На заседании парламента 26 октября депутат «Онугуу-Прогресс» Тазабек Икрамов предложил снизить тарифы на электроэнергию для религиозных организаций и учебных заведений.

«Религиозные организации и учебные заведения — некоммерческие организации. Это вызывает трудности у организаций, зарегистрированных в ДУМК: были случаи, когда они числились должниками, отдавали свои личные средства, чтобы оплатить [тарифы]», — сказал Икрамов.

По мнению депутата, такая ситуация неприемлема, потому что религиозные учреждения не получают прибыль. Из-за этого они не могут оплачивать электроэнергию по завышенным тарифам.

Икрамов также предложил исключить религиозные организации из группы объектов промышленности.

На данный момент в Кыргызстане работают более 2 тысяч мечетей и 102 медресе.

Тарифы на электричество для физических лиц составляют 77 тыйынов. Если же граждане превышают лимит в 700 киловатт-часов, то каждый следующий киловатт стоит уже 2 сома 16 тыйынов.

Для промышленных, сельскохозяйственных и бюджетных организаций тарифы составляют 2,24 сом за 1 киловатт-часов.

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