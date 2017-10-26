У представительства Казахстана в Бишкеке собрались около 10 человек. По сообщениям СМИ, митингующие требовали от Казахстана открыть границы согласно нормам ЕАЭС. После разговора с представителем посольства митингующие разошлись.

Митинг прошел утром 26 октября. У посольства Казахстана собралось около 10 человек. Они требовали, чтобы казахские власти открыли границу. Митингующие утверждали, что это условие прописано в нормах Евразийского экономического союза.

Активист Бактыбек Нуралы уулу рассказал в интервью радио «Азаттык», что из-за сложностей на пунктах пропуска страдают граждане обеих стран.

«Сегодня в Казахстане дорожают продукты питания, а Кыргызстане 250-300 грузовых машин по пять суток стоят в очереди, из-за чего фермеры и водители несут большие убытки», — сказал он.

Участники митинга через сотрудника посольства передали президенту Казахстана свое обращение.

Митингующие также заявили, что поддерживают выступление и позицию президента Атамбаева в отношении властей Казахстана.

В пресс-службе ГУВД Бишкека журналисту Kloop.kg сообщили, что вскоре после начала акции протеста к митингующим вышел сотрудник казахского посольства.

Он переговорил с собравшимися и через некоторое время они разошлись. Митинг проходил под наблюдением милиционеров.

Представители посольства Казахстана отказались от комментариев.

Дипломатический скандал

Кыргызско-казахские отношения ухудшились после того, как президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 7 октября раскритиковал власти Казахстана. Он обвинил их в «любви к Бакиеву», а также в том, что они «разворовывают богатства» страны.

10 октября казахские пограничники усилили режим пропуска граждан через границу — на пропускных пунктах начали скапливаться очереди и появились автомобильные заторы.

Такая ситуация сохранялась до 18 октября — правительства двух стран договорились об облегченном пропуске через границу граждан и пустых автомобилей.

Фото: Радио Азаттык

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