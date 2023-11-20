Сокулукский районный суд Чуйской области 20 ноября вынес приговор в отношении блогера Эртая Искакова и двух жителей села Селекционное Бакыта Балбаева и Бактыбека Бекболотова, которые в июле этого года вышли на митинг из-за отсутствия воды.

По информации «Азаттыка», суд приговорил Искакова к выплате штрафа в 50 тысяч сомов, а Балбаеву и Бекболотову назначили наказание в виде 100 дней общественных работ.

Суд оправдал всех троих по статье «Хулиганство», но признал виновными по статье «Незаконное перекрытие дорог». Адвокаты подсудимых сообщили, что не согласны с решением суда и намерены обжаловать его.

Ранее прокурор просил осудить активиста и двух местных жителей на пять и четыре года лишения свободы.

Митинг из-за отсутствия воды

Блогера Эртая Искакова, Бакыта Балбаева и Бактыбека Бекболотова суд арестовал на два месяца в июле этого года после того, как в селе Селекционное местные жители вышли на митинг из-за отсутствия воды и перекрыли дорогу.

По данным милиции, в тот день более 100 жителей перекрыли южную магистраль и не давали автомобилям проехать. В результате переговоров дорогу открыли, а собравшиеся разошлись.

Позже милиция возбудила уголовное дело по статьям «Незаконное перекрытие дорог» и «Хулиганство» в отношении всех троих мужчин. Также по версии милиции, именно Искаков был зачинщиком протеста, который якобы призывал местных жителей к «радикальным мерам».